Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH STP FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung:

Xây dựng nội dung cho các nền tảng digital (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Website, Email Marketing...).

Viết bài quảng cáo, PR, bài SEO, nội dung email marketing, thông điệp chiến dịch quảng cáo.

Lên ý tưởng & kịch bản cho video, hình ảnh, infographics phục vụ truyền thông.

Thiết kế & sáng tạo hình ảnh:

Thiết kế hình ảnh, banner, infographic, brochure, slide thuyết trình, landing page… phù hợp với chiến dịch marketing.

Phối hợp với team để đảm bảo hình ảnh và nội dung nhất quán với thương hiệu.

Hỗ trợ tìm kiếm và làm việc với các NCC in ấn, POSM,...

Quản lý & tối ưu nội dung:

Lập kế hoạch nội dung theo tuần/tháng/quý và đảm bảo nội dung luôn cập nhật, sáng tạo.

Theo dõi hiệu quả bài đăng, tối ưu nội dung dựa trên số liệu phân tích.

Phối hợp với các phòng ban:

Làm việc với team marketing, thiết kế, sales, product… để đảm bảo nội dung truyền thông phù hợp với chiến lược chung của công ty.

Hỗ trợ các hoạt động marketing khác khi cần.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, Social Media hoặc Design Marketing. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực FMCG.

1 năm kinh nghiệm

Thành thạo các công cụ thiết kế: Canva, Photoshop, AI,… (biết Premiere/AfterEffects là lợi thế).

Canva, Photoshop, AI,…

Kỹ năng viết sáng tạo, có khả năng viết nội dung hấp dẫn, bắt trend.

Có tư duy thẩm mỹ, biết cách xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp.

Hiểu biết về Digital Marketing, Social Media, SEO là một lợi thế.

Chủ động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và teamwork tốt.

Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000

Làm việc từ T2 – T6, T7 làm việc tại nhà. Từ 08h00 – 17h00

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng về Content, Design, Digital Marketing.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của công ty.

Off full lương 12 ngày/năm và các chế độ khác cho người lao động theo quy định hiện hành.

Được tham gia đầy đủ các hoạt động Teambuilding, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STP FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin