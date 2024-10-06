Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

Mức lương 1 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A1L2 - 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn , Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 1 - 1 USD

Thu Thập Dữ Liệu: Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu, bảng tính Excel, và các nguồn dữ liệu trực tuyến như Google Analytics 4. Phân Tích Dữ Liệu: Áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để trích xuất thông tin quan trọng và nhận diện xu hướng, mẫu số và biểu đồ trong dữ liệu. Làm việc với các bộ phận liên quan: tìm ra vấn đề cần giải quyết và đưa ra phương án giải quyết ứng dụng dữ liệu. Xây Dựng Báo Cáo: Tạo ra các báo cáo và biểu đồ minh họa dữ liệu bằng Power BI, Looker Studio hoặc Tableau... để trình bày thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu cho các bên liên quan. Hỗ Trợ Ra Quyết Định: Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu bằng cách cung cấp thông tin và phân tích chính xác và chi tiết. Tối Ưu Hóa Hiệu Suất: Liên tục cải thiện quy trình phân tích dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu.

Với Mức Lương 1 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khoa học Dữ liệu, Thống kê, Khoa học Máy tính, Tài chính Kế toán hoặc lĩnh vực tương đương. Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí phân tích dữ liệu, thành thạo SQL. Có kinh nghiệm sử dụng GCP như BigQuery Data Warehouse. Thành thạo ít nhất một công cụ trực quan hóa như Looker Studio, Power BI, Tableau, v.v. Ưu tiên có kinh nghiệm làm lĩnh vực E-commerce hoặc Saas. Kinh nghiệm làm việc theo framework Agile là 1 lợi thế lớn. Có thể giao tiếp tiếng anh trong công việc. Tinh thần nghiên cứu, tự học và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: từ $1000/tháng, thương lượng tuỳ khả năng. Xét tăng lương 6 tháng/ lần. Thử việc 100% lương Thưởng định kỳ theo quý dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm. Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm đầy đủ theo pháp luật. Được cấp thiết bị cá nhân MacBook Pro trong ngày làm việc đầu tiên. Workspace linh hoạt trong không gian làm việc chung, tuỳ theo team dự án. Ăn nhẹ sáng, ăn trưa, ăn chiều và tủ đồ ăn vặt miễn phí tại văn phòng. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ miễn phí 1 lần/ năm tại các bệnh viện lớn. Company trip dài ngày nước ngoài 1 lần / năm. 1 ngày làm việc remote mỗi tháng nhằm thay đổi môi trường làm việc. 12 ngày nghỉ phép và các ngày lễ theo quy định của nhà nước. Tham dự các hội thảo ở trong, ngoài nước và tiếp cận với những khoá học mất phí tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.