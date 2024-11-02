Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tạo và duy trì các báo cáo và trang tổng quan theo dõi hiệu suất hàng tuần, hàng tháng và hàng quý cho các bộ phận liên quan chính (Marketing, Logistic, Cung ứng, Tài chính) để nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI, Excel, Google Studio Phối hợp với Data Engineer cùng ban CNTT đề xuất triển khai xây dựng hệ thống Data Warehouse phục vụ công tác truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Nghiên cứu giải pháp giúp cải thiện vận hành Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2+ năm kinh nghiệm liên quan tới phân tích dữ liệu, BI, Big Data Có kiến thức và kinh nghiệm về SQL (mySQL, MS SQL hoặc tương đương). Kinh nghiệm với luồng dữ liệu và công cụ quản lý luồng hoạt động. Có kiến thức với nền tảng dữ liệu tư duy hình ảnh (Tableau, Power BI, Google Data Studio) Kỹ năng nghiên cứu và phân tích dữ liệu Kỹ năng Microsoft office đặc biệt về Excel.

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15M – 20M (tùy năng lực) Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe Package 13-15 tháng lương/năm Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty Du lịch biển, teambuilding và các CLB sinh hoạt thường xuyên như bóng đá, bơi lội Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 từ Thứ Hai – Thứ Sáu (nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

