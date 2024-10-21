Tuyển Data Analyst Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Đến 25 Triệu

✓ Xử lý, làm sạch và đảm bảo chất lượng dữ liệu sử dụng cho phân tích và đầu vào

model

✓ Phối hợp với bộ phận Kinh doanh xác định nhu cầu kinh doanh, mục đích campaign

và dữ liệu phù hợp nhằm thiết kế campaign tác động khách hàng cuối

✓ Thực hiện thống kê mô tả và thông kê suy luận (descriptive & inferential statistics),

đưa ra insight từ dữ liệu

✓ Phối hợp Data Scientist xây dựng model: đưa ra yêu cầu, mô tả model; giải thích

nghiệp vụ bài toán và nghiệp vụ dữ liệu; đánh giá kết quả đầu ra model

✓ Trình bày insights và đề xuất phương án để nâng cao trải nghiệm khách hàng và dịch

vụ

✓ Xây dựng các chỉ số, thiết kế dashboard theo dõi kết quả kinh doanh và kết quả

campaign

✓ Lên kế hoạch thực hiện các chương trình triển khai, tác động sample test/pilot

✓ Xây dựng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết những vướng mắc của kinh

doanh

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Tốt nghiệp ĐH chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Khoa học

máy tính, CNTT, Toán học ứng dụng, Điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành khác

liên quan

✓ Kiến thức về thống kê, các phương pháp phân tích đánh giá dựa trên thống kê.

✓ Kiến thức về các dạng bài toán phân tích dữ liệu và đầu ra đánh giá model tương ứng

✓ Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

✓ Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ SQL

✓ Kiến thức về các loại CSDL (RDBMS, NoSQL, ...) là một điểm cộng

✓ Kiến thức về xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark) là một điểm

cộng

✓ Kỹ năng sử dụng một công cụ trực quan hóa dữ liệu (Tableau, QLikView, PowerBI,

...)

✓ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày vấn đề trực quan, ngắn gọn, hiệu quả

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. Lương tháng 13, Thưởng quý, Thưởng dự án, Thưởng năng suất. Nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (25-30 triệu/năm) 16 ngày nghỉ phép/năm hưởng nguyên lương Bảo hiểm sức khỏe Pijico, bảo hiểm sức khỏe cho người thân, bảo hiểm nhân thọ,... Hưởng các Chính sách đãi ngộ toàn diện của "Người Viettel"

2. Cơ hội phát triển bản thân

Cơ hội thăng tiến không giới hạn, trở thành quản lý của các dự án mới Được thử sức với các công nghêm mới, dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

3. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại. Nơi hội tụ của các Data Scientist, Big Data Engineer, Software Engineer hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, các kỹ sư thiết kế, phát triển phần mềm mới tốt nghiệp xuất sắc từ các trường Đại học top đầu với khát vọng đánh dấu vị thế của CNTT Viettel nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ CNTT thế giới.

4.Địa điểm làm việc

Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6

