Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding

Data Analyst

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Trao đối, phân tích và tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, quy trình ra quyết định tại mỗi đơn vị để làm rõ tất cả các nhu cầu thông tin, báo cáo tại mỗi cấp ra quyết định trong hoạt động kinh doanh/vận hành tại đơn vị nghiệp vụ; Dựa trên nhu cầu thông tin được làm rõ, xác định các chỉ tiêu đo lường, các chiều cần theo dõi cũng như mô hình hóa các chỉ tiêu/các chiều này một cách hệ thống và trực quan (dimensional modelling); Trực tiếp xây dựng các báo cáo vận hành/quản trị (Performance Dashboard) có độ phức tạp cao (tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, chỉ tiêu tính toán phức tạp) theo các chỉ tiêu/các chiều cần được theo dõi dựa trên phân tích nghiệp vụ và quy trình; Hỗ trợ, tư vấn và đào tạo cho người dùng nghiệp vụ đối với các báo cáo Bl đơn giản theo hướng self service; Tiếp nhận nhu câu khai thác dữ liệu từ các đơn vị nghiệp vụ, tư vấn cách thức khai thác phù hợp với quy định quản trị dữ liệu, quy hoạch kiến trúc về dữ liệu theo từng thời kỳ;
Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu Có kỹ năng xử lý dữ liệu tốt (bao gồm dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc), sử dụng SQL thành thạo, có kinh nghiệm sử dụng Python là lợi thế; Có kinh nghiệm sử dụng công cụ Bl để xây dựng/trực quan hóa các báo cáo dashboard, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng Power Bl, Oracle Analytics Server hoặc Metabase Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thiết kế các chỉ tiêu/các chiều cần theo dõi của Performance Dashboard theo hướng mô hình hóa chiều dữ liệu (dimensional modelling); Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt; Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án liên quan tới phân tích dữ liệu làm việc các ngân hàng thương mại; Kỹ năng ngôn ngữ và diễn đạt văn bản tốt;
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn => thu nhập: 12 triệu - 20 triệu. Thưởng hiệu quả công việc, Dự án... Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding

Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

