Tuyển Data Analyst Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B17

- 17, Violet 2, Vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đình, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Quản lý và cung cấp dữ liệu:
Thu thập và xử lý dữ liệu thô từ các nguồn khác nhau (hệ thống bán hàng, v.v.) để tạo ra cơ sở dữ liệu thống nhất, khoa học. Cung cấp các bộ dữ liệu đã xử lý cho các bộ phận liên quan (Marketing, Bán hàng, Kế toán, Nhân sự, v.v.) nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và tối ưu hóa hoạt động. Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình xử lý và lưu trữ. Thực hiện các báo cáo định kỳ về hiệu suất và các chỉ số quan trọng.
2. Cài đặt và quản lý hệ thống dữ liệu dùng chung: Xử lý dữ liệu công việc, chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau để tích hợp vào các phần mềm dùng chung của công ty. Tham gia vào quá trình cài đặt, tối ưu và duy trì các hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu. Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo dữ liệu được cài đặt và vận hành hiệu quả trên các hệ thống.
3. Nghiên cứu và phát triển phần mềm nâng cao hiệu suất: Nghiên cứu các công nghệ và phần mềm mới nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của các bộ phận. Đề xuất các giải pháp công nghệ giúp tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua dữ liệu. Phối hợp xây dựng và phát triển phần mềm để phát triển các công cụ phù hợp với nhu cầu của các phòng ban. Liên tục cập nhật và cải tiến hệ thống quản lý dữ liệu và phần mềm dựa trên phản hồi từ các bộ phận.
4. Khác Tổng hợp, phân tích, báo cáo chuyên sâu về hàng hóa, điểm bán và đưa ra tư vấn phù hợp Thực hiện các báo cáo, các yêu cầu khác nếu có

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu Microsoft SQL. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các công cụ như Python Kiến thức: Bán lẻ/Thương mại điện tử/Marketing Có chứng chỉ Phân tích dữ liệu là lợi thế;
Có kinh nghiệm sử dụng công cụ trực quan hóa dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu như SQL, VBA, Tableau, Power BI, R Studio... Khả năng phân tích số liệu và đưa ra các đề xuất hợp lý từ kết quả phân tích. Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, có khả năng giải thích kết quả phân tích cho các đối tượng không chuyên về dữ liệu. Tư duy logic, chi tiết, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Khả năng làm việc với lượng dữ liệu lớn và phức tạp, và có kỹ năng tư duy phân tích sắc bén.

Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20 triệu Gross
- Cấp trang thiết bị làm việc
- Thời gian làm việc: T2- T6 (nghỉ 02 thứ 7, CN)
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
- Tham gia (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Công ty TNHH Thời trang MInh A.M

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B17 - 17,đường Violet 2, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, MỹĐình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

