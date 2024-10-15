Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia vào các dự án triển khai Data Warehouse và BI Khảo sát khách hàng để thu thập các yêu cầu kinh doanh và các nguồn dữ liệu cần thiết cho nhu cầu báo cáo Mô hình hóa, phân tích dữ liệu để phục vụ báo cáo và thực hiện phân tích dữ liệu Phân tích các yêu cầu và thiết kế bảng dashboards Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Data Analyst Có kinh nghiệm xây dựng bảng databoard, thành thạo làm việc với Tableau BI (bắt buộc) Có kỹ năng phân tích yêu cầu dữ liệu tốt Có kiến thức về Data platform và CSDL (SQL, No SQL) Có kỹ năng sử dụng 1 trong các ETL tools như Pentaho, DataStage, SSIS, Nifi,.. Có tư duy phân tích và học hỏi nhanh Thành thạo sử dụng Microsoft Office Word và Excel Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực Review lương theo quy định của công ty Thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc của quý - năm dựa theo kết quả hoạt động kinh doanh công ty Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6; Theo lịch làm việc của Khách hàng

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,... Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,.. Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế 12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật Có cơ hội thi các chứng chỉ quốc tế do công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH

