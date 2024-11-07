Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 122 Nguyễn Tất Thành - Liên Bảo, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Chuẩn hóa bộ danh mục, master data. Xây dựng hệ thống Data warehouse và tham gia cấu trúc, chuẩn hóa các luồng dữ liệu (data flow)

- Quản trị danh mục/master data, database hệ thống khám chữa bệnh (His)

- Triển khai hệ thống/phần mềm His và đảm bảo hệ thống hoạt động vận hành hiệu quả

- Kết nối, tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống CRM, hệ thống KCB (His) và các nền tảng khách hàng khác

- Xây dựng và maintain các hệ thống báo cáo BI khác (trên nền tảng Power BI, Data studio...) phục vụ cho các bộ phận Kinh doanh và vận hành trong công ty.

- Triển khai các hoạt động chuyển đổi số và tự động hóa quy trình/hệ thống báo cáo, chi tiết cho Ban giám đốc Công ty và các cấp quản lý để theo dõi hiệu suất và công việc kinh doanh, vận hành

- Đề xuất các công cụ, các cấu trúc và luồng dữ liệu hoặc phương án nâng cao việc tự động hóa và tính chính xác của báo cáo

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể thường xuyên về Cơ sở y tế ở Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc làm viejc (Xe đưa đón di về trong ngày)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 18 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng

- Thử việc: 100% lương

- Được hưởng chế độ phúc lợi: Bảo hiểm theo quy định của pháp luật, chế độ lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên, hỗ trợ đi lại.

- Được đánh giá minh bạch, rõ ràng kết quả làm việc với hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn của Hệ thống.

- Được đào tạo thêm các kỹ năng, mindset và các công cụ phân tích dữ liệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

