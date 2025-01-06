Tuyển Data Analyst GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại GSM
- Hà Nội: Phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
1. Phân tích và báo cáo dữ liệu kinh doanh:
o Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu để đưa ra các báo cáo hỗ trợ quản lý ra quyết định.
o Sử dụng các công cụ như SQL, Power BI để tạo các báo cáo động, dashboard trực quan và hiệu quả.
o Đánh giá hiệu quả kinh doanh, dự đoán xu hướng, và phát hiện các cơ hội cải tiến.
2. Lập kế hoạch và hỗ trợ chiến lược kinh doanh:
o Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh thông qua việc phân tích dữ liệu.
o Đề xuất các chiến lược tối ưu hóa hoạt động kinh doanh dựa trên các phân tích.
o Đánh giá và theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch kinh doanh.
3. Phối hợp và triển khai:
o Làm việc với các phòng ban nội bộ và đối tác ngoài công ty để triển khai các kế hoạch phát triển kinh doanh.
o Phân tích hiệu quả và đề xuất các phương án để tối ưu.
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
