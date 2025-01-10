Tuyển Data Analyst Coepto Vietnam Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Quản lý đội nhóm:

• Quản lý đội ngũ nhập liệu, báo cáo sản xuất.

• Xây dựng kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ và đảm bảo

các báo cáo, dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

• Đào tạo, hướng dẫn và phát triển kỹ năng cho các thành viên

trong nhóm.

2. Quản lý dữ liệu:

• Đảm bảo chất lượng, tính nhất quán và độ chính xác của dữ liệu

trong hệ thống ERP, báo cáo sản xuất.

• Xây dựng và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu.

• Thực hiện phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin chuyên sâu, hỗ

trợ các phòng ban trong việc đưa ra quyết định.

• Đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy

định liên quan.

3. Tương tác với các phòng ban liên quan:

• Phối hợp với các phòng ban (kế hoạch, sản xuất, cải tiến…) để

hiểu yêu cầu và cung cấp giải pháp dựa trên dữ liệu.