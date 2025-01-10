Tuyển Data Analyst Coepto Vietnam Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Coepto Vietnam Company
- Long An: 4, Hai Son Industrial Park Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District Long An Provin
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
1. Quản lý đội nhóm:
• Quản lý đội ngũ nhập liệu, báo cáo sản xuất.
• Xây dựng kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ và đảm bảo
các báo cáo, dự án được hoàn thành đúng tiến độ.
• Đào tạo, hướng dẫn và phát triển kỹ năng cho các thành viên
trong nhóm.
2. Quản lý dữ liệu:
• Đảm bảo chất lượng, tính nhất quán và độ chính xác của dữ liệu
trong hệ thống ERP, báo cáo sản xuất.
• Xây dựng và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu.
• Thực hiện phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin chuyên sâu, hỗ
trợ các phòng ban trong việc đưa ra quyết định.
• Đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy
định liên quan.
3. Tương tác với các phòng ban liên quan:
• Phối hợp với các phòng ban (kế hoạch, sản xuất, cải tiến…) để
hiểu yêu cầu và cung cấp giải pháp dựa trên dữ liệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Coepto Vietnam Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Coepto Vietnam Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
