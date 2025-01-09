Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Rivera Park, 69 Đ. Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Đến 1 USD

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế, Công nghệ thông tin.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò phân tích dữ liệu.

Giỏi toán, số, tư duy tốt, có năng lực giải quyết vấn đề.

Kỹ năng sử dụng SQL và kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn.

Biết sử dụng các ngôn ngữ lập trình phân tích dữ liệu như Python hoặc R là một

Kỹ năng giao tiếp và trình bày dữ liệu mạnh mẽ, cả bằng văn bản và lời nói.

Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường nhanh, thay đổi liên tục.

Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương.

Thu nhập 14 - 18 tháng lương/năm.

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm.

Được hỗ trợ vay vốn mua nhà lãi 0% bằng Quỹ phúc lợi của công ty.

Hưởng 12 ngày phép/năm.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Hỗ trợ cơm trưa, tea-break, du lịch, team building: 3 lần/năm.

Thời gian làm việc: 8:15 - 17:45 (7,5 giờ/ngày; thứ Hai - thứ Sáu).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Falcon Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin