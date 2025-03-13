Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15,000,000 USD

Mức lương Đến 15,000,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst

Tham gia vào quy trình xây dựng Dashboard, phân tích dữ liệu phục vụ nhu cầu vận hành.

Phân tích đưa ra đề xuất phục vụ các quyết định kinh doanh dựa trên insight đảm bảo Business Objective và Analytics Objective xuyên suốt quá trình.

Tham gia xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu BI-Self Service, triển khai và thúc đẩy văn hóa dữ liệu trong doanh nghiệp.

Tham gia quá trình thiết kế và tổ chức dữ liệu, lớp ngữ nghĩa trong Data Warehouse.

Triển khai, vận hành, hỗ trợ các dịch vụ khai thác dữ liệu Customer Data Platform, Tracking Action

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, toán tin, phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh, khoa học dữ liệu hoặc các ngành kinh tế Số.

Có kinh nghiệm trực quan hóa dữ liệu và sử dụng một trong các công cụ như Data Studio, Power BI, Superset, Redash, Metabase,...

Có kinh nghiệm làm việc với SQL và tối ưu SQL.

Am hiểu về các concept trong xây dựng Data Warehouse như Dimensional Model, BI Self-Service, Semantic Layer,...

Có “business sense” tốt, ứng dụng xử lý các đa dạng vấn đề từ các phòng ban (Marketing/Sales/Finance/Manufacturing/...).

Có khả năng xử lý lượng thông tin lớn từ dữ liệu và diễn giải tới non-technical stakeholder.

Khả năng tự học hỏi và tính tự giác cao.

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thoả thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng dự án, thưởng theo tình hình kinh doanh.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,… Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

