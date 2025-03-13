Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15,000,000 USD

Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15,000,000 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Data Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
Đến 15,000,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Đến 15,000,000 USD

Tham gia vào quy trình xây dựng Dashboard, phân tích dữ liệu phục vụ nhu cầu vận hành.
Phân tích đưa ra đề xuất phục vụ các quyết định kinh doanh dựa trên insight đảm bảo Business Objective và Analytics Objective xuyên suốt quá trình.
Tham gia xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu BI-Self Service, triển khai và thúc đẩy văn hóa dữ liệu trong doanh nghiệp.
Tham gia quá trình thiết kế và tổ chức dữ liệu, lớp ngữ nghĩa trong Data Warehouse.
Triển khai, vận hành, hỗ trợ các dịch vụ khai thác dữ liệu Customer Data Platform, Tracking Action

Với Mức Lương Đến 15,000,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, toán tin, phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh, khoa học dữ liệu hoặc các ngành kinh tế Số.
Có kinh nghiệm trực quan hóa dữ liệu và sử dụng một trong các công cụ như Data Studio, Power BI, Superset, Redash, Metabase,...
Có kinh nghiệm làm việc với SQL và tối ưu SQL.
Am hiểu về các concept trong xây dựng Data Warehouse như Dimensional Model, BI Self-Service, Semantic Layer,...
Có “business sense” tốt, ứng dụng xử lý các đa dạng vấn đề từ các phòng ban (Marketing/Sales/Finance/Manufacturing/...).
Có khả năng xử lý lượng thông tin lớn từ dữ liệu và diễn giải tới non-technical stakeholder.
Khả năng tự học hỏi và tính tự giác cao.
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thoả thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng dự án, thưởng theo tình hình kinh doanh.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH. Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,… Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-data-analyst-thu-nhap-toi-15-000-000-usd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job335208
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Data Analyst Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 35 USD
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unimob Studio
Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Unimob Studio
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Data Analyst Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Data Analyst FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Data Analyst Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MTV STRIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Data Analyst Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Analyst Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Unimob Studio
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm