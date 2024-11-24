Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều phối công việc

Lên kế hoạch sản xuất: Đảm bảo tất cả các món ăn theo thực đơn được chuẩn bị đúng thời gian, chất lượng và số lượng.

Phân công công việc: Phân chia nhiệm vụ cho các nhân viên bếp trong ca, đảm bảo mỗi người đều có trách nhiệm rõ ràng.

Giám sát quy trình nấu ăn: Đảm bảo mọi công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, nấu nướng, và trang trí món ăn đều tuân thủ theo tiêu chuẩn của nhà hàng.

Kiểm soát chất lượng

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chế biến.

Kiểm tra chất lượng món ăn: Đảm bảo các món ăn được chuẩn bị với chất lượng cao nhất, cả về hương vị lẫn hình thức trình bày.

Quản lý nguyên liệu và dụng cụ

Kiểm soát tồn kho: Theo dõi số lượng và chất lượng nguyên liệu trong kho, đảm bảo đủ nguyên liệu cho các tiệc.

Quản lý dụng cụ bếp: Đảm bảo các dụng cụ bếp hoạt động tốt và được bảo dưỡng thường xuyên.

Đào tạo và hỗ trợ nhân viên

Đào tạo kỹ năng: Hướng dẫn và nâng cao kỹ năng cho các nhân viên bếp, đặc biệt là các kỹ thuật nấu nướng mới hoặc kỹ năng xử lý nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

Hỗ trợ nhân viên: Giúp đỡ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong ca làm việc và hỗ trợ về kỹ thuật nếu cần.

Phối hợp với các bộ phận khác

Phối hợp với bộ phận Banquet: Trao đổi với quản lý tiệc về yêu cầu đặc biệt của khách hàng hoặc thay đổi trong thực đơn, đảm bảo mọi món ăn được phục vụ đúng giờ và đẹp mắt.

Xử lý tình huống khẩn cấp

Giải quyết vấn đề phát sinh: Nhanh chóng đưa ra các giải pháp khi có vấn đề trong quá trình chuẩn bị món ăn, thiếu nguyên liệu, hoặc sự cố về nhân sự.

Duy trì ổn định công việc: Đảm bảo quá trình nấu ăn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn để tiệc cưới diễn ra suôn sẻ.

Báo cáo và đánh giá

Lập báo cáo: Báo cáo kết quả công việc trong ca cho Bếp trưởng, bao gồm tình hình nguyên liệu, nhân sự, và chất lượng dịch vụ.

Đánh giá và cải tiến: Đưa ra các đề xuất cải thiện quy trình, nâng cao hiệu suất công việc và chất lượng món ăn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệp về nghề bếp, ưu tiên bếp công nghiệp

Khả năng giải quyết vấn đề khi có tình huống xảy ra

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 18 triệu/tháng + Các khoản hỗ trợ đặc thù công việc

Đầy đủ chế độ BHXH, Công đoàn, Tháng lương T13, ...

Team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin