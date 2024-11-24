Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam
- Hà Nội: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều phối công việc
Lên kế hoạch sản xuất: Đảm bảo tất cả các món ăn theo thực đơn được chuẩn bị đúng thời gian, chất lượng và số lượng.
Phân công công việc: Phân chia nhiệm vụ cho các nhân viên bếp trong ca, đảm bảo mỗi người đều có trách nhiệm rõ ràng.
Giám sát quy trình nấu ăn: Đảm bảo mọi công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, nấu nướng, và trang trí món ăn đều tuân thủ theo tiêu chuẩn của nhà hàng.
Kiểm soát chất lượng
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chế biến.
Kiểm tra chất lượng món ăn: Đảm bảo các món ăn được chuẩn bị với chất lượng cao nhất, cả về hương vị lẫn hình thức trình bày.
Quản lý nguyên liệu và dụng cụ
Kiểm soát tồn kho: Theo dõi số lượng và chất lượng nguyên liệu trong kho, đảm bảo đủ nguyên liệu cho các tiệc.
Quản lý dụng cụ bếp: Đảm bảo các dụng cụ bếp hoạt động tốt và được bảo dưỡng thường xuyên.
Đào tạo và hỗ trợ nhân viên
Đào tạo kỹ năng: Hướng dẫn và nâng cao kỹ năng cho các nhân viên bếp, đặc biệt là các kỹ thuật nấu nướng mới hoặc kỹ năng xử lý nhanh trong các tình huống khẩn cấp.
Hỗ trợ nhân viên: Giúp đỡ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong ca làm việc và hỗ trợ về kỹ thuật nếu cần.
Phối hợp với các bộ phận khác
Phối hợp với bộ phận Banquet: Trao đổi với quản lý tiệc về yêu cầu đặc biệt của khách hàng hoặc thay đổi trong thực đơn, đảm bảo mọi món ăn được phục vụ đúng giờ và đẹp mắt.
Xử lý tình huống khẩn cấp
Giải quyết vấn đề phát sinh: Nhanh chóng đưa ra các giải pháp khi có vấn đề trong quá trình chuẩn bị món ăn, thiếu nguyên liệu, hoặc sự cố về nhân sự.
Duy trì ổn định công việc: Đảm bảo quá trình nấu ăn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn để tiệc cưới diễn ra suôn sẻ.
Báo cáo và đánh giá
Lập báo cáo: Báo cáo kết quả công việc trong ca cho Bếp trưởng, bao gồm tình hình nguyên liệu, nhân sự, và chất lượng dịch vụ.
Đánh giá và cải tiến: Đưa ra các đề xuất cải thiện quy trình, nâng cao hiệu suất công việc và chất lượng món ăn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giải quyết vấn đề khi có tình huống xảy ra
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và trách nhiệm cao
Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ BHXH, Công đoàn, Tháng lương T13, ...
Team building, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam
