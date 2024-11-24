Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Forevermark VietNam
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Forevermark VietNam

Đầu bếp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều phối công việc
Lên kế hoạch sản xuất: Đảm bảo tất cả các món ăn theo thực đơn được chuẩn bị đúng thời gian, chất lượng và số lượng.
Phân công công việc: Phân chia nhiệm vụ cho các nhân viên bếp trong ca, đảm bảo mỗi người đều có trách nhiệm rõ ràng.
Giám sát quy trình nấu ăn: Đảm bảo mọi công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, nấu nướng, và trang trí món ăn đều tuân thủ theo tiêu chuẩn của nhà hàng.
Kiểm soát chất lượng
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình chế biến.
Kiểm tra chất lượng món ăn: Đảm bảo các món ăn được chuẩn bị với chất lượng cao nhất, cả về hương vị lẫn hình thức trình bày.
Quản lý nguyên liệu và dụng cụ
Kiểm soát tồn kho: Theo dõi số lượng và chất lượng nguyên liệu trong kho, đảm bảo đủ nguyên liệu cho các tiệc.
Quản lý dụng cụ bếp: Đảm bảo các dụng cụ bếp hoạt động tốt và được bảo dưỡng thường xuyên.
Đào tạo và hỗ trợ nhân viên
Đào tạo kỹ năng: Hướng dẫn và nâng cao kỹ năng cho các nhân viên bếp, đặc biệt là các kỹ thuật nấu nướng mới hoặc kỹ năng xử lý nhanh trong các tình huống khẩn cấp.
Hỗ trợ nhân viên: Giúp đỡ nhân viên giải quyết các vấn đề phát sinh trong ca làm việc và hỗ trợ về kỹ thuật nếu cần.
Phối hợp với các bộ phận khác
Phối hợp với bộ phận Banquet: Trao đổi với quản lý tiệc về yêu cầu đặc biệt của khách hàng hoặc thay đổi trong thực đơn, đảm bảo mọi món ăn được phục vụ đúng giờ và đẹp mắt.
Xử lý tình huống khẩn cấp
Giải quyết vấn đề phát sinh: Nhanh chóng đưa ra các giải pháp khi có vấn đề trong quá trình chuẩn bị món ăn, thiếu nguyên liệu, hoặc sự cố về nhân sự.
Duy trì ổn định công việc: Đảm bảo quá trình nấu ăn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn để tiệc cưới diễn ra suôn sẻ.
Báo cáo và đánh giá
Lập báo cáo: Báo cáo kết quả công việc trong ca cho Bếp trưởng, bao gồm tình hình nguyên liệu, nhân sự, và chất lượng dịch vụ.
Đánh giá và cải tiến: Đưa ra các đề xuất cải thiện quy trình, nâng cao hiệu suất công việc và chất lượng món ăn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệp về nghề bếp, ưu tiên bếp công nghiệp
Khả năng giải quyết vấn đề khi có tình huống xảy ra
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, chu đáo và trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 18 triệu/tháng + Các khoản hỗ trợ đặc thù công việc
Đầy đủ chế độ BHXH, Công đoàn, Tháng lương T13, ...
Team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Forevermark VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Công ty TNHH Forevermark VietNam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 614 Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256144
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Đầu bếp LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 1 USD
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 28/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Đầu bếp HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 11 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Tuyển Đầu bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALLING YOU
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Đầu bếp Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 06/08/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Đầu bếp Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 01/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Tuyển Đầu bếp Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOOD FOOD CO., LTD
Tuyển Đầu bếp GOOD FOOD CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GOOD FOOD CO., LTD
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Apollo
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Starbucks Vietnam
Tuyển Đầu bếp Starbucks Vietnam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Starbucks Vietnam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phầm Kosna Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm