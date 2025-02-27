Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ SÀI GÒN AZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Cộng Hoà, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

• Chịu trách nhiệm về tất cả các hình ảnh, ý tưởng thiết kế của sự kiện

• Phối hợp chặt chẽ với team để lên ý tưởng và đề xuất thiết kế phù hợp

• Đưa ra các ý tưởng sáng tạo

• Tham gia khảo sát hiện trường (khi được yêu cầu).

• Phối hợp với bộ phận sản xuất khi thiết kế nhằm đảm bảo tính khả thi cho việc sản xuất.

• Tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án được giao, tiếp cận xu hướng thiết kế mới, các ý tưởng và công nghệ, chất liệu thiết kế phù hợp cho việc thực hiện dự án.

• Thiết kế các hạng mục của sự kiện: sân khấu, Key visual, cổng chào, photobooth, khu vực game, khu vực trưng bày triển lãm, tiểu cảnh, phối cảnh, POSM...theo yêu cầu từng chương trình

• Lên bản vẽ kĩ thuật 3D

Yêu Cầu Công Việc

FULL TIME:

• Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ hoạ phục vụ cho công việc Thiết Kế

• Khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ cao.

• Đảm bảo tiến độ công việc được đặt ra và chịu áp lực công việc cao.

• Không ngại deadline

• Khả năng sáng tạo tốt

• Khả năng sáng tạo tốt

• Có trách nhiệm công việc

•Thử việc tối thiểu 1 tháng

Quyền Lợi

• Mức lương thoả thuận

• Thưởng dịp Lễ, Tết

• Hoa hồng theo sự kiện

• Môi trường làm việc Gen Z trẻ trung, nhiệt huyết, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

