Tuyển Designer Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 - 55 Đặng Như Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa: Logo, nhận diện thương hiệu, ...

Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (Catalouge chuyên môn, poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời, ...)

Thiết kế giao diện trang web, hình ảnh quảng cáo, logo, bảng hiệu, hình ảnh cho tạp chí, sách, báo và các loại tài liệu truyền thông khác.

Luôn cập nhật các xu hướng trong ngành và các phương pháp hay nhất trong thiết kế đồ họa, kết hợp các ý tưởng đổi mới và sáng tạo vào các dự án thiết kế

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)

Có kiến thức cơ bản về chỉnh sửa video (Capcut, Premiere Pro, After Effects là một lợi thế).

Có kiến thức bố cục, màu sắc trong thiết kế.

Biết chụp hình là một ưu điểm mạnh.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Thưởng lương tháng 13.

Hỗ trợ phí gửi xe.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực sản xuất phim.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Smartup

