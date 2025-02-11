Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT

Designer

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Shophouse SH04

- 29 Saritown, số 91 đường B4, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế ấn phẩm truyền thông và sự kiện:
Thiết kế sale kit, standee, backdrop sự kiện và các ấn phẩm văn phòng theo tiêu chuẩn thương hiệu.
Sáng tạo và sản xuất nội dung hình ảnh, video cho các kênh social của công ty (theo brief), đảm bảo tính nhất quán và thu hút.
Thiết kế theo branding guideline của công ty:
Thiết kế theo branding guideline của công ty
Tuân thủ các yêu cầu về nhận diện thương hiệu và bảo đảm sự nhất quán trong toàn bộ các thiết kế.
Cập nhật và đề xuất các cải tiến liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu khi cần thiết.
Hỗ trợ quay dựng video cơ bản:
Hỗ trợ quay dựng video cơ bản
Thực hiện quay và dựng các video ngắn giới thiệu về công ty, khách hàng, dịch vụ, phỏng vấn nhân viên và các sự kiện nội bộ.
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video cơ bản để tạo ra các nội dung hấp dẫn cho truyền thông và quảng cáo (theo brief).
Chụp ảnh:
Chụp ảnh
Sử dụng cho các ấn phẩm truyền thông, website và social media.
Xử lý và chỉnh sửa ảnh để đảm bảo chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn thương hiệu.
Triển khai in ấn, phối hợp sản xuất các ấn phẩm, công cụ marketing cùng với các bộ phận khác.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong lĩnh vực thiết kế.
Kinh nghiệm
Độ tuổi từ 20 - 30 tuổi.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện hoặc các ngành tương đương.
Trình độ học vấn
Kỹ năng chuyên môn:
Kỹ năng chuyên môn
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop,…
Có khả năng sử dụng Premiere Pro hoặc After Effects là một lợi thế.
Sử dụng Canva, Capcut khi cần…
Kiến thức về chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh.
Khả năng quay và dựng video cơ bản.
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng mềm
Khả năng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc theo deadline.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Siêng năng, ham học hỏi.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập và có thể làm việc dưới áp lực cao.
Chăm chỉ, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép 24 ngày/năm.
Số ngày phép dùng không hết được quy đổi thành ngày công và tính lương.
Nghỉ tết Nguyên đán 14 ngày.
Phục vụ ăn trưa, ăn xế, nước uống các loại miễn phí.
Gửi xe miễn phí.
Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc tùy theo tình hình kinh doanh.
Đánh giá hiệu quả công việc theo chính sách rõ ràng, minh bạch, xem xét tăng lương 6 tháng/lần.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo quy định của nhà nước.
Chính sách phúc lợi tiền mặt và quà tặng vào các dịp lễ quốc gia, lễ truyền thống, sinh nhật, hiếu hỉ và các chương trình chăm lo cho gia đình nhân viên.
Du lịch cao cấp cùng công ty ít nhất 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 91 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

