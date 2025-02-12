Tuyển Designer CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế đồ hoạ các nội dung dự án của khách hàng như các tài liệu truyền thông cho nhân viên bán hàng, catalogue, brochure, flyer, tặng phẩm quảng cáo, ...

Thiết kế hình ảnh các kênh truyền thông online khác (Facebook, Website, Zalo,...).

Thiết kế logo, bao bì sản phẩm, đảm bảo yêu cầu sáng tạo, tốc độ nhanh và đảm bảo nhất quán với thẩm mỹ thương hiệu.

Hỗ trợ thiết lập, chỉnh sửa và đề xuất ý tưởng phát triển nhận dạng thương hiệu.

Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp một cách nhất quán trong tất cả các thiết kế.

Có khả năng edit video cơ bản

Làm việc mật thiết và hỗ trợ nhiệt tình cùng ban nội dung, tiếp thị và các bộ phận khác để: chỉnh sửa và giám sát, đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt được yêu cầu (màu sắc, thiết kế, kích thước...).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên nếu có.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các ngành có liên quan (Mỹ thuật ứng dụng, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế tương tác,...)

Có kiến thức chuyên môn vững về đồ họa 2D, sáng tạo, tốc độ

Biết 3D là một lợi thế

Tâm huyết, nhiệt tình, không ngại ở doanh nghiệp nhỏ

Có máy tính cá nhân để linh động công việc

Ưu tiên ứng viên từng làm việc ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm thực tế liên quan đến thiết kế trong các doanh nghiệp tối thiểu từ 1 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH LAJO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)

Lương T13.

Có cơ hội tham gia các dự án đa dạng để nâng cao trình độ

Được thưởng spot award theo dự án

Được đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAJO

