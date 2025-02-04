Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1069 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, poster, brochure, social media post, v.v.) theo nội dung từ team Content Marketing.

Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, nhân sự theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng hình ảnh phù hợp với định hướng thương hiệu.

Quay và dựng video (Reels, TikTok, Shorts, video quảng cáo, v.v.) theo kịch bản từ team Content Marketing, đảm bảo thu hút và phù hợp với xu hướng.

Phối hợp chặt chẽ với team Marketing để xây dựng nội dung hình ảnh/video sáng tạo, hỗ trợ các chiến dịch quảng bá thương hiệu.

Cập nhật và áp dụng các xu hướng thiết kế, nhiếp ảnh, video hiện đại vào công việc.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo kế hoạch marketing chung của công ty.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 9h-18h

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm thiết kế & chỉnh sửa hình ảnh/video: Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere, After Effects (hoặc phần mềm tương đương).

Có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm, sự kiện và sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp/cơ bản.

Biết quay và dựng video với phong cách sáng tạo, hiện đại, có tư duy storytelling tốt.

Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo trong thiết kế hình ảnh và video.

Khả năng làm việc nhóm, chủ động phối hợp với team Content Marketing để sản xuất nội dung hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về branding, digital marketing hoặc từng làm việc trong agency/quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trao đổi khi phỏng vấn dựa trên năng lực và kinh nghiệm

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết, lương thưởng tháng 13,.....

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Hỗ trợ gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB

