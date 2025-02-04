Tuyển Designer CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB
- Hồ Chí Minh: 1069 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (banner, poster, brochure, social media post, v.v.) theo nội dung từ team Content Marketing.
Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện, nhân sự theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng hình ảnh phù hợp với định hướng thương hiệu.
Quay và dựng video (Reels, TikTok, Shorts, video quảng cáo, v.v.) theo kịch bản từ team Content Marketing, đảm bảo thu hút và phù hợp với xu hướng.
Phối hợp chặt chẽ với team Marketing để xây dựng nội dung hình ảnh/video sáng tạo, hỗ trợ các chiến dịch quảng bá thương hiệu.
Cập nhật và áp dụng các xu hướng thiết kế, nhiếp ảnh, video hiện đại vào công việc.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo kế hoạch marketing chung của công ty.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 9h-18h
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chụp ảnh sản phẩm, sự kiện và sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp/cơ bản.
Biết quay và dựng video với phong cách sáng tạo, hiện đại, có tư duy storytelling tốt.
Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo trong thiết kế hình ảnh và video.
Khả năng làm việc nhóm, chủ động phối hợp với team Content Marketing để sản xuất nội dung hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về branding, digital marketing hoặc từng làm việc trong agency/quảng cáo.
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết, lương thưởng tháng 13,.....
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Hỗ trợ gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
