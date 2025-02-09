Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27B đường số 12, KP2, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Có hiểu biết về Marketing Performance, Marketing B2B, B2C để sản xuất các sản phẩm media phục vụ cho Ads, marketing truyền thông.

- Thiết kế hình ảnh: Thiết kế & Chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu của bộ phận Digital, Content.

- Sử dụng cơ bản phần mềm thiết kế đồ họa, video: After effect, Premiere, Illustrator, Photoshop...

- Quay video + Chụp ảnh: Tham gia quá trình góp ý lên kịch bản, setup bối cảnh cùng với team media với các KOL, KOL, chụp ảnh để lấy tư liệu thiết kế poster, ấn phẩm.

- Dựng video: Lên ý tưởng dựng kịch bản video phù hợp với chiến dịch truyền thông đang thực hiện.

- Xây dựng và quản lý kho lưu trữ dữ liệu hình ảnh/video/clip.

- Tham gia đóng góp ý kiến sáng tạo các nội dung video mới theo xu hướng và định hướng của Công ty, trên các nền tảng Tiktok, facebook, Youtube,...

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video

- Sử dụng các phần mềm biên tập chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro/ After Effects ,DaVinci Resolve ,Capcut …

- Có kinh nghiệm làm video ngắn (Youtube Shorts / Reels,...)

- Tư duy dựng video hiện đại

- Cập nhật xu hướng liên tục, bắt trend tốt

- Hiểu biết về mạng xã hội và video trên MXH

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Có thể chịu được áp lực công việc, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm.

- Kỹ năng quản lý thời gian tốt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ

- Có kinh nghiệm làm video thương hiệu;

Quyền Lợi

- Thu nhập từ 9 triệu + thưởng hiệu quả công việc

- Có môi trường thoả sức sáng tạo.

- Cơ hội làm việc, tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, KOLs, KOCs, Influencers,…

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, không gò bó, đề cao hiệu quả công việc.

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiều ý tưởng cùng dải sản phẩm đa dạng và linh hoạt.

- Được đào tạo thêm về kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

- Thưởng (KPI): sau 06 tháng làm việc chính thức

- Lương: thỏa thuận theo năng lực, được đề xuất lương và review lương hàng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều người trẻ

- Tham gia BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép,…và du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

