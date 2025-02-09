Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN
- Hồ Chí Minh: 27B đường số 12, KP2, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
- Có hiểu biết về Marketing Performance, Marketing B2B, B2C để sản xuất các sản phẩm media phục vụ cho Ads, marketing truyền thông.
- Thiết kế hình ảnh: Thiết kế & Chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu của bộ phận Digital, Content.
- Sử dụng cơ bản phần mềm thiết kế đồ họa, video: After effect, Premiere, Illustrator, Photoshop...
- Quay video + Chụp ảnh: Tham gia quá trình góp ý lên kịch bản, setup bối cảnh cùng với team media với các KOL, KOL, chụp ảnh để lấy tư liệu thiết kế poster, ấn phẩm.
- Dựng video: Lên ý tưởng dựng kịch bản video phù hợp với chiến dịch truyền thông đang thực hiện.
- Xây dựng và quản lý kho lưu trữ dữ liệu hình ảnh/video/clip.
- Tham gia đóng góp ý kiến sáng tạo các nội dung video mới theo xu hướng và định hướng của Công ty, trên các nền tảng Tiktok, facebook, Youtube,...
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng các phần mềm biên tập chuyên nghiệp như Adobe Premiere Pro/ After Effects ,DaVinci Resolve ,Capcut …
- Có kinh nghiệm làm video ngắn (Youtube Shorts / Reels,...)
- Tư duy dựng video hiện đại
- Cập nhật xu hướng liên tục, bắt trend tốt
- Hiểu biết về mạng xã hội và video trên MXH
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Có thể chịu được áp lực công việc, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm.
- Kỹ năng quản lý thời gian tốt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ
- Có kinh nghiệm làm video thương hiệu;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN Thì Được Hưởng Những Gì
- Có môi trường thoả sức sáng tạo.
- Cơ hội làm việc, tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, KOLs, KOCs, Influencers,…
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, không gò bó, đề cao hiệu quả công việc.
- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, sáng tạo, nhiều ý tưởng cùng dải sản phẩm đa dạng và linh hoạt.
- Được đào tạo thêm về kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
- Thưởng (KPI): sau 06 tháng làm việc chính thức
- Lương: thỏa thuận theo năng lực, được đề xuất lương và review lương hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều người trẻ
- Tham gia BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép,…và du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI