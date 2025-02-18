Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Thiết kế hình ảnh theo nội dung có sẵn
Phối hợp với bộ phận content creator để lên kế hoạch thiết kế hình ảnh phù hợp
Sáng tạo hình ảnh theo ý tưởng có sẵn
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng cấp về design hoặc khả năng thiết kế tương đương
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.
Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.
Có trách nhiệm trong công việc và sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.
Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.
Có trách nhiệm trong công việc và sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER Thì Được Hưởng Những Gì
Hợp đồng lao động theo quy định
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT
Lương từ 9.000.000 - 13.000.000 tùy năng lực
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT
Lương từ 9.000.000 - 13.000.000 tùy năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI