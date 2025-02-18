Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thiết kế hình ảnh theo nội dung có sẵn

Phối hợp với bộ phận content creator để lên kế hoạch thiết kế hình ảnh phù hợp

Sáng tạo hình ảnh theo ý tưởng có sẵn

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp về design hoặc khả năng thiết kế tương đương

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt.

Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt.

Có trách nhiệm trong công việc và sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER Thì Được Hưởng Những Gì

Hợp đồng lao động theo quy định

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT

Lương từ 9.000.000 - 13.000.000 tùy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THINKER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin