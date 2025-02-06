Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN C&G FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận marketing để lên ý tưởng thiết kế, đảm bảo tính thống nhất về thương hiệu và phù hợp với chiến lược marketing.

Thực hiện các chỉnh sửa, hiệu chỉnh thiết kế theo yêu cầu của khách hàng hoặc cấp trên.

Quản lý và lưu trữ file thiết kế.

Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới, cập nhật kiến thức chuyên môn.

Tham gia các buổi họp nhóm, báo cáo tiến độ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng quay video, chụp ảnh tốt

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Kinh nghiệm sử dụng After Effects là một lợi thế.

Nắm vững nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và tư duy hình ảnh tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày ý tưởng rõ ràng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C&G FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN C&G FOOD

