Tuyển Designer Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292/33/8 Bình Lợi, Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế bao bì sản phẩm theo Brand Guideline và sự hướng dẫn của trưởng bộ phận.

Phối hợp lên ý tưởng visual cùng với team content

Thiết kế banners để chạy quảng cáo online và các ấn phẩm Social: Facebook, Instagram, GDN, cốc cốc, banner website, giao diện website,

Thiết kế các hạng mục offline: bandroll, tờ rơi, posters, standee cho các cửa hàng, sự kiện.

Kết hợp cùng video editor trong việc thiết kế các clip 2D Animation trên các nền tảng.

Theo dõi, chịu trách nhiệm về tiến độ và khối lượng công việc.

Kiểm tra và sửa file theo yêu cầu.

Các công việc thiết kế khác theo yêu cầu được giao từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Photoshop, Ai, CorelDraw / Illustrator.

Có kiến thức về bố cục, màu sắc trong thiết kế, có năng khiếu về mỹ thuật.

Am hiểu thiết kế website là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm thiết kế cho các ấn phẩm Social Media và các chiến dịch sáng tạo trên Online cho các thương hiệu mỹ phẩm, spa, làm đẹp, thời trang. Quen thuộc với các bố cục và quy định hình ảnh trên các công cụ nội dung số

Có tính cách chủ động, luôn sẵn sàng học hỏi.

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa/ họa viên

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 12 triệu

Công ty hỗ trợ ăn trưa + gửi xe

Có cơ hội được học hỏi, làm việc với các chuyên gia đến từ các nền tảng công nghệ lớn nhất hiện nay (TikTok, Google, Meta...)

Có cơ hội được tài trợ tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác, theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h30, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng)

Thời gian làm việc:

Văn phòng: 292/33/8 Bình Lợi, Bình Thạnh, TPHCM

Văn phòng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin