Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần TIM Homes làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân phối các sản phẩm đất nền khu đô thị tại Nha Trang và các gói sản phẩm khác của công ty.

Chủ động tìm kiếm, gặp gỡ khách hàng để bán các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Phối hợp với các Phòng Ban khác để xây dựng và phát triển công ty.

Tham gia các chương trình, sự kiện kinh doanh do công ty tổ chức.

Thời gian làm việc:

Sáng: 8:00 – 11:00

Chiều: 14:00 – 17:00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản.

Giọng nói dễ nghe, thái độ vui vẻ, có ngoại hình là 1 lợi thế.

Kinh nghiệm trên 2 năm trong lĩnh vực quản lý.

Có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc với công việc.

Yêu cầu có Laptop, Smartphone, phương tiện đi lại.

Tại Công ty Cổ phần TIM Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Hoa hồng đột phá, không giới hạn, mức nhận cao hơn thị trường.

Thưởng nóng, thưởng chỉ tiêu, thưởng giao dịch thường xuyên.

Hỗ trợ giảm 10% thức uống khi tiếp khách tại TIM Cafe.

Được tham gia Team Building, hoạt động khác của Công ty.

Được đào tạo thêm các kỹ năng quản lý cấp cao

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Văn Phòng làm việc chuyên nghiệp, môi trường thân thiện, công việc có tính linh hoạt cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TIM Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin