Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 4, số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Lên ý tưởng, kịch bản cho video mình phụ trách
- Thực hiện công việc lên kịch bản kiêm MC video ngắn review, đánh giá, trải nghiệm sản phẩm; đăng tải video và xây dựng tương tác trên các kênh thuộc hệ thống Công ty (Youtube, Tiktok,...)
-Tham gia live tream trên kênh tiktok theo kế hoạch P. media
- Phối hợp cùng team production để tạo ra video cuối cùng hoàn chỉnh
- Thực hiện báo cáo hàng tuần/tháng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm MC, Review sản phẩm trên các kênh Social, (đính kèm link Review, KN MC vào CV khi gửi)
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, thu hút
- Có khả năng sử dụng các phần mềm cắt dựng cơ bản như Adobe Premiere hoặc Capcut PC là lợi thế
- Có khả năng sáng tạo, khiếu thẩm mỹ tốt, biết nắm bắt trend trên các nền tảng social.
- Hoạt động tích cực trên các nền tảng Social
- Ưu tiên những bạn đang mong muốn hoặc có kinh nghiệm làm reviewer, youtuber, tictok, làm MC; yêu thích sự sáng tạo

Tại Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: 10 – 13 triệu
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước
- Được cấp máy tính và phương tiện làm việc có liên quan
- Tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.
- Tham gia Các hoạt động teambuilding, vui chơi, du lịch diễn ra đều đặn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 4, số 2 Lê Đức Thọ, P.Mai Dịch, Q. cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

