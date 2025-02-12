Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, số 2 Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Lên ý tưởng, kịch bản cho video mình phụ trách

- Thực hiện công việc lên kịch bản kiêm MC video ngắn review, đánh giá, trải nghiệm sản phẩm; đăng tải video và xây dựng tương tác trên các kênh thuộc hệ thống Công ty (Youtube, Tiktok,...)

- Thực hiện công việc

MC video

review, đánh giá, trải nghiệm sản phẩm; đăng tải video và xây dựng tương tác trên các kênh thuộc hệ thống Công ty (Youtube, Tiktok,...)

-Tham gia live tream trên kênh tiktok theo kế hoạch P. media

- Phối hợp cùng team production để tạo ra video cuối cùng hoàn chỉnh

- Thực hiện báo cáo hàng tuần/tháng

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm MC, Review sản phẩm trên các kênh Social, (đính kèm link Review, KN MC vào CV khi gửi)

-

Có kinh nghiệm

Review sản phẩm trên các kênh Social, (đính kèm link Review, KN MC vào CV khi gửi)

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, thu hút

- Có khả năng sử dụng các phần mềm cắt dựng cơ bản như Adobe Premiere hoặc Capcut PC là lợi thế

- Có khả năng sáng tạo, khiếu thẩm mỹ tốt, biết nắm bắt trend trên các nền tảng social.

- Hoạt động tích cực trên các nền tảng Social

- Ưu tiên những bạn đang mong muốn hoặc có kinh nghiệm làm reviewer, youtuber, tictok, làm MC; yêu thích sự sáng tạo

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương khởi điểm: 10 – 13 triệu

- Mức lương khởi điểm:

– 1

triệu

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

- Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước

- Được cấp máy tính và phương tiện làm việc có liên quan

- Được

máy tính và phương tiện làm việc có liên quan

- Tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.

- Tham gia Các hoạt động teambuilding, vui chơi, du lịch diễn ra đều đặn.

Cách Thức Ứng Tuyển

