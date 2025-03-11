Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Livestream trực tiếp trên các nền tảng thương mại điện tử của Mỹ để giới thiệu và bán các sản phẩm.
Trình bày và giới thiệu sản phẩm một cách sinh động, thu hút và dễ hiểu.
Tương tác với khách hàng trong livestream, giải đáp thắc mắc về sản phẩm và chương trình ưu đãi.
Quản lý và chuẩn bị sản phẩm, bối cảnh livestream trước giờ phát sóng.
Phối hợp với đội ngũ marketing và kinh doanh để xây dựng kịch bản livestream.
Báo cáo hiệu quả livestream hàng ngày.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HỖ TRỢ NHẬN CV PHỎNG VẤN TRƯỚC TẾT, ĐI LÀM SAU TẾT
Nói tiếng Anh khá - tốt, giao tiếp tự nhiên, tự tin trước ống kính.
Năng động, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống tốt trong quá trình livestream.
Có kinh nghiệm livestream bán hàng từ 6 tháng đến 1 năm (ưu tiên kinh nghiệm bán hàng quốc tế).
Đam mê với công việc bán hàng và yêu thích làm việc trên các nền tảng trực tuyến.
Khả năng làm việc đúng lịch trình, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 12 triệu/tháng, tùy vào năng lực và hiệu suất.
Hưởng thêm % hoa hồng từ doanh thu bán hàng trong các buổi livestream.
Được đào tạo kỹ năng livestream chuyên nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật từ công ty.
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết
Được học về tư duy và cách thức kinh doanh tại thị trường Mỹ.
Được học về thị hiếu khách hàng và cách quảng bá sản phẩm tại thị trường Mỹ
Thời gian : 4 tiếng/ngày, 6 buổi/tuần
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 ( 07h30 - 12h00 & 13h00 - 16h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

