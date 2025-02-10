Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 61 - 63 ngõ 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Thực hiện chụp ảnh, quay phim các hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm, phóng sự khách hàng, các video dạng viral, video quảng cáo sản phẩm, video giới thiệu profile phục vụ quảng cáo, marketing.

• Chỉnh sửa, biên tập hình ảnh và video để đảm bảo tính thẩm mỹ, hấp dẫn.

• Phối hợp với bộ phận marketing để phát triển nội dung hình ảnh cho các chiến dịch quảng bá.

• Quản lý, bảo quản các thiết bị quay chụp và đề xuất nâng cấp khi cần.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực quay chụp sản phẩm, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành mỹ phẩm hoặc dược phẩm.

• Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa như Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, hoặc các công cụ tương tự.

• Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo và kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh, video

• Chịu khó, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

• Khả năng làm việc nhóm và đáp ứng deadline tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 10-12 triệu/tháng.

• Chiết khấu đơn hàng: Theo doanh thu thực tế của phòng Maketing

• Phụ cấp:

o Chuyên cần: 200.000 VNĐ/tháng.

o Ăn trưa: 25.000 VNĐ/ngày.

• Chế độ bảo hiểm: BHXH và đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

• Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy tiềm năng.

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

• Tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch hằng năm của công ty tại khách sạn 5 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.