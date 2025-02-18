Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

Nghiên cứu xu hướng TikTok, đề xuất ý tưởng sáng tạo nội dung.

Hỗ trợ triển khai quảng cáo & chiến dịch bán hàng trên TikTok Shop cùng các sàn TMDT khác

Phối hợp với team để tăng tương tác & doanh số trên TikTok

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm làm việc với TikTok Shop ít nhất 6 tháng.

Biết lên ý tưởng & tự quay dựng video cơ bản cho TikTok.

Hiểu về bán hàng trên TikTok, các xu hướng & thuật toán.

Thành thạo các công cụ dựng video như CapCut, Canva, hoặc các app edit đơn giản.

Tư duy sáng tạo, nắm bắt trend nhanh, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Ưu tiên có kỹ năng livestream hoặc kinh nghiệm triển khai quảng cáo TikTok.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8 - 15 triệu (Lương cứng + KPI)

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và Công ty;

• Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao Động và của Công ty;

• Nghỉ mát trong/ngoài nước hàng năm, team building, dã ngoại định kì;

• Có cơ hội chủ động phát huy năng lực cá nhân;

• Được trang bị máy tính và công cụ làm việc đầy đủ;

• Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ MINH LONG

