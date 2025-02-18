Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ MINH LONG
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nghiên cứu xu hướng TikTok, đề xuất ý tưởng sáng tạo nội dung.
Hỗ trợ triển khai quảng cáo & chiến dịch bán hàng trên TikTok Shop cùng các sàn TMDT khác
Phối hợp với team để tăng tương tác & doanh số trên TikTok
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc với TikTok Shop ít nhất 6 tháng.
Biết lên ý tưởng & tự quay dựng video cơ bản cho TikTok.
Hiểu về bán hàng trên TikTok, các xu hướng & thuật toán.
Thành thạo các công cụ dựng video như CapCut, Canva, hoặc các app edit đơn giản.
Tư duy sáng tạo, nắm bắt trend nhanh, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.
Ưu tiên có kỹ năng livestream hoặc kinh nghiệm triển khai quảng cáo TikTok.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương: 8 - 15 triệu (Lương cứng + KPI)
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và Công ty;
• Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao Động và của Công ty;
• Nghỉ mát trong/ngoài nước hàng năm, team building, dã ngoại định kì;
• Có cơ hội chủ động phát huy năng lực cá nhân;
• Được trang bị máy tính và công cụ làm việc đầy đủ;
• Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ MINH LONG
