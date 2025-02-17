Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B04 - L35 An Phú Shopvilla Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Livestream, quay video sản phẩm của Nội Thất 5C

Thực hiện Livestream, sx Video trên các nên tảng như FB, Tiktok..

Tổ chức minigame, thúc đẩy mua hang trong live

Giới thiệu sản phẩm, tư vấn các sản phẩm của công ty tới khách hàng

Tham gia sáng tạo nội dung, làm video xây dựng kênh tiktok

Hỗ trợ công tác chuẩn bị trước & trong suốt quá trình livestream

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm Livestream

Không yêu cầu kinh nghiệm về sản phẩm, sẽ được đào tạo từ đầu (chỉ cần thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc, hoạt ngôn)

Có khả năng nói chuyện tự tin trước máy quay, chất giọng rõ ràng, dễ nghe, sức khoẻ và thể lực tốt.

Có khả năng giao lưu với người xem, có thái độ tốt trong luyện tập và tính kỷ luật trong việc thực hiện các công việc.

Tham gia lịch trình livestream đúng giờ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập khởi điểm: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ (hoa hồng theo doanh thu)

Có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực trong công ty

Được hỗ trợ training bài bản

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM

