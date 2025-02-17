Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- B04
- L35 An Phú Shopvilla Dương Nội,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Livestream, quay video sản phẩm của Nội Thất 5C
Thực hiện Livestream, sx Video trên các nên tảng như FB, Tiktok..
Tổ chức minigame, thúc đẩy mua hang trong live
Giới thiệu sản phẩm, tư vấn các sản phẩm của công ty tới khách hàng
Tham gia sáng tạo nội dung, làm video xây dựng kênh tiktok
Hỗ trợ công tác chuẩn bị trước & trong suốt quá trình livestream
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm Livestream
Không yêu cầu kinh nghiệm về sản phẩm, sẽ được đào tạo từ đầu (chỉ cần thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc, hoạt ngôn)
Có khả năng nói chuyện tự tin trước máy quay, chất giọng rõ ràng, dễ nghe, sức khoẻ và thể lực tốt.
Có khả năng giao lưu với người xem, có thái độ tốt trong luyện tập và tính kỷ luật trong việc thực hiện các công việc.
Tham gia lịch trình livestream đúng giờ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập khởi điểm: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ (hoa hồng theo doanh thu)
Có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực trong công ty
Được hỗ trợ training bài bản
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM
