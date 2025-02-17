Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

- Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá và báo cáo hoạt động Livestream đối thủ, seller cùng ngàng, ngoài ngành và các influencer trên TikTok

- Cập nhật những xu hướng mới về các chương trình live, hoạt động trong live và kỹ thuật quảng cáo...trên thị trường

- Triển khai các hoạt động chạy quảng cáo Livestream, theo dõi và tối ưu chỉ số quảng cáo trong suốt quá trình phiên live diễn ra

- Hỗ trợ vận hành phiên live từ Trình quản lý Livestream của TikTok, cài đặt các chương trình giảm giá, Flash sale...kích thích mua hàng

- Tổng hợp, phân tích dữ liệu Livestream để đưa ra đề xuất điều chỉnh trong hoạt động Livestream

- Phối hợp với các phòng ban khác để tổ chức, tăng hiệu quả Livestream, tăng tỷ lệ mua hàng và giá trị đơn hàng trong phiên Live

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, kinh tế..., chấp nhận đang chờ tốt nghiệp,

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về vận hành Livestream TikTok, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Có khả năng giao tiếp tốt, thích ứng nhanh

- Tư duy logic, thích làm việc với con số và dữ liệu

- Có khả năng sử dụng và chỉnh sửa ảnh cơ bản bằng canva

- Nhiệt tình, cầu tiến, ham học hỏi, có tính trách nhiệm cao

- Có thể sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt dựa trên lịch livestream (tối & cuối tuần)

- Thu nhập hàng tháng từ 8.000.000đ-12.000.000đ bao gồm: lương cứng thoả thuận khi phỏng vấn từ 6.000.000- 8.000.000 tuỳ năng lực + thưởng hiệu suất dựa trên kết quả thực tế

