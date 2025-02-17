Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

- Nghiên cứu tổng quan về thương hiệu, sản phẩm, ngành, các xu hướng mới để đưa ra các đề xuất sản xuất, sáng tạo phù hợp.

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch truyền thông cho các nhãn hàng (đặc biệt là các kế hoạch tập trung vào sản xuất và ý tưởng sáng tạo, content plan).

- Chịu trách nhiệm các phần sản xuất và sáng tạo trong các kế hoạch truyền thông: Taglines, creative assets, content directions, media s,...

- Kiểm soát kế hoạch khi dự án đi vào thực thi.

- Phối hợp với thiết kế để sản xuất các ấn phẩm ấn tượng.

- Nhận feedback từ phía khách hàng và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

- Quản trị chất lượng thực thi khi triển khai kế hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Manager.

- Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền Thông - Sáng Tạo.

- Kỹ năng Copywriting, kỹ năng nghiên cứu.

- Khả năng teamwork tốt, có khả năng dẫn dắt, kiểm soát dự án.

- Chăm chỉ, cầu thị, sẵn sàng học hỏi và lắng nghe.

- Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Sáng tạo, có khả năng tư duy về mặt hình ảnh.

- Sử dụng tốt các công cụ chỉnh sửa ảnh, video thông dụng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hàng tháng từ 9.000.000đ-12.000.000đ bao gồm: lương cứng thoả thuận khi phỏng vấn + thưởng hiệu suất dựa trên kết quả thực tế

- Phụ cấp ăn trưa, tiệc trà chiều theo phúc lợi của công ty.

- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, Team building, du lịch hàng năm... và các phúc lợi khác.

- 12 ngày phép/ năm và các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

