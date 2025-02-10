Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Cảnh An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinhomes oceanpark - Gia Lâm - Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên kịch bản livestream, chuẩn bị background và công cụ hỗ trợ cho buổi live.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp livestream trên các nền tảng thương mại điện tử bao gồm TikTok, Facebook...để giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt sale,... theo kế hoạch livestream của công ty.

- Hiểu rõ đặc điểm của sản phẩm, chịu trách nhiệm giải thích điểm nổi bật của sản phẩm để giới thiệu review về sản phẩm live một cách hấp dẫn, dễ hiểu, thu hút người xem.

- Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng, giá bán, CTKM, bỏ sản phẩm vào giỏ hay đặt hàng, chia sẻ, bình luận, lấy mã giảm giá, xem danh sách sản phẩm.

- Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, giá bán, CTKM,... cách sử dụng sản phẩm, Voucher, cách đặt hàng, mua hàng.

- Tương tác với khách hàng, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống trong buổi live một cách linh hoạt

- Hỗ trợ các công tác trong các buổi livestream bao gồm ghim sản phẩm, lên mini game, chuẩn bị hàng mẫu, trưng bày sản phẩm,... khi các livestreamer khác đang thực hiện live.

- Hỗ trợ với marketing để tối ưu nội dung, thời gian và hiệu quả của buổi livestream.

- Phối hợp vận hành sàn để đánh giá chỉ số phiên live đưa ra các giải pháp cho phiên live sau.

- Chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện trước và sau buổi livestream.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ 18-30 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn giọng nói dễ nghe, rõ ràng

- Có kinh nghiệm livestream, hoặc đã từng bán hàng online

- Tự tin, giao tiếp tốt, hoạt ngôn, xử lý tình huống linh hoạt

- Biết cách thu hút người xem và tạo sự tương tác

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Cảnh An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10-15tr + % HOA HỒNG DOANH SỐ (Thu nhập hấp dẫn)

- Hỗ trợ công cụ làm việc và sản phẩm đề mô trong quá trình livestream

- Đóng BHXH đầy đủ

- Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13 theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cảnh An Phát

