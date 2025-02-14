Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH XNK & PP Thanh Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SN 253 Bát Khối, Phường Long Biên,Hà Nội, Quận Long Biên

Dịch vụ quảng cáo

Nhiệm vụ chính:

Quay phim, chụp ảnh cho các dự án, sự kiện, sản phẩm, quảng cáo của công ty.

Lên kế hoạch quay/chụp theo yêu cầu từ các bộ phận marketing, event hoặc khách hàng.

Biên tập, chỉnh sửa hình ảnh và video sử dụng các công cụ chỉnh sửa (Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Final Cut Pro, v.v.).

Tạo các video, ảnh quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, và các tài liệu truyền thông khác.

Lưu trữ và quản lý các tài liệu media sao cho dễ dàng truy xuất và sử dụng.

Đảm bảo chất lượng của các sản phẩm media, từ hình ảnh, video đến âm thanh.

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, marketing và sự kiện của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quay phim, chụp ảnh hoặc truyền thông media.

Học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành Quay phim, Chụp ảnh, Truyền thông, Công nghệ đa phương tiện, ... hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo các thiết bị quay phim, máy ảnh chuyên nghiệp (DSLR, Mirrorless, v.v.).

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Lightroom) và video (Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects).

Hiểu rõ về các yếu tố ánh sáng, góc quay, phối cảnh và âm thanh để tạo ra sản phẩm chất lượng.

Kỹ năng sáng tạo, có khả năng lên ý tưởng và làm việc độc lập.

Khả năng làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác như marketing, design.

Tính chi tiết, tỉ mỉ và khả năng làm việc dưới áp lực.

Tinh thần sáng tạo, không ngừng học hỏi và cải tiến kỹ năng.

Tại Công ty TNHH XNK & PP Thanh Nga Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000-12.000.000 (tùy theo năng lực).

Thử việc 1 tháng - 85% lương cơ bản, được hưởng đầy đủ chế độ thưởng lễ, tết, tháng lương 13, BHYT, BHXH, hiếu, hỉ,... theo quy định của nhà nước.

Tham gia các sự kiện, workshop, và khóa học chuyên sâu về media, thiết kế và sáng tạo.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và sáng tạo trong môi trường năng động.

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong nghề.

Thời gian làm việc: 8h-17h (nghỉ trưa 1 tiếng), từ thứ 2 - thứ 7, nghỉ cách tuần buổi chiều thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK & PP Thanh Nga

