Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Lesmers làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1, tháp B, tòa nhà The Light, khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Nghiên cứu & Xây dựng chiến lược truyền thông

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng và đối thủ cạnh tranh để hiểu rõ insight khách hàng và xu hướng tiêu dùng của thị trường US.

Lên kế hoạch truyền thông trên các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,…) theo từng giai đoạn, mục tiêu thương hiệu và chiến dịch cụ thể.

Sáng tạo và quản lý nội dung

Sáng tạo, biên tập và quản lý nội dung (bài viết, hình ảnh, video) phù hợp với từng nền tảng nhằm tối đa hóa tương tác và chuyển đổi.

Chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản để đảm bảo nội dung đạt tiêu chuẩn chất lượng và thẩm mỹ của thương hiệu.

Định hướng nội dung nhất quán với nhận diện thương hiệu và kế hoạch truyền thông.

Hợp tác với KOL/KOC & Đối tác truyền thông tại US

Lên kế hoạch và triển khai hợp tác với KOL/KOC, hot fanpage, hot group để tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mục tiêu.

Xây dựng và duy trì hệ thống KOL/KOC hỗ trợ quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả.

Theo dõi, đo lường & tối ưu hiệu quả chiến dịch

Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi hiệu quả chiến dịch truyền thông (lượt tương tác, lưu lượng truy cập, tỉ lệ chuyển đổi,...)

Đánh giá hiệu suất nội dung và tối ưu chiến lược để đạt được kết quả tốt nhất.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ (tuần/tháng/quý), đưa ra đề xuất cải thiện để tối ưu hiệu quả truyền thông.

Cập nhật xu hướng & Quản lý rủi ro trên nền tảng

Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội, áp dụng vào chiến lược nội dung để thu hút đối tượng mục tiêu.

Giám sát và xử lý các vấn đề về vi phạm chính sách, bản quyền, spam trên các nền tảng mạng xã hội, đảm bảo sự an toàn cho thương hiệu.

Tham gia đóng góp giá trị vào mục tiêu chung của tổ chức.

Bằng cấp: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Social Media, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành TMĐT hoặc POD.

Kiến thức:

Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội

Kiến thức cơ bản về SEO

Kỹ năng

Chuyên môn

Khả năng sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights để đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Kinh nghiệm trong việc chạy quảng cáo trên Facebook Ads, Instagram Ads hoặc các nền tảng tương tự.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator hoặc các ứng dụng chỉnh sửa video là một lợi thế.

Khả năng viết lách tốt, sáng tạo và hiểu biết về cách tạo nội dung thu hút trên các nền tảng mạng xã hội.

Quản lý: Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt

Bổ trợ: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Thái độ và con người phù hợp

Chủ động và sáng tạo

Hướng tới mục tiêu

Ưu tiên điều quan trọng

Hợp tác và thành công chung

Lắng nghe và thấu hiểu

Khai thác sức mạnh tập thể

Không ngừng cải tiến

Thu nhập:

Thu nhập tháng = Lương cứng: 8,5-10 triệu tùy vào khả năng và kinh nghiệm;

Các khoản thu nhập khác dựa theo % lợi nhuận kinh doanh.

Phúc lợi:

Hưởng BHXH theo chế độ nhà nước ban hành;

12 ngày phép năm;

Du lịch từ 1-2 lần/năm; môi trường trẻ trung, năng động, độ tuổi GenZ;

Được hỗ trợ về kỹ năng và chuyên môn từ quản lý và đội nhóm trong công việc;

Tổ chức sinh nhật, lễ tết và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng;

Các phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ đầy đủ theo chính sách của công ty;

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc;

Phụ cấp gửi xe hàng tháng.

Phát triển:

Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ tết trong năm, lương tháng 13;

Sếp cực tâm lý và luôn support nhân viên;

Nhân viên có mục tiêu công việc và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng;

Nhân viên được tham gia các khóa học phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý,...(nếu có mong muốn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lesmers

