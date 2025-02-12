Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 123 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Trách nhiệm/nhiệm vụ chính:

1.1 Thực hiện nhiệm vụ quay, chụp, edit

- Lên kế hoạch và thời gian quay chụp cho các sản phẩm nội thất và dự án, sự kiện của công ty.

- Lên ý tưởng về set quay, chụp; storyline cho các dự án quay chụp nội thất, sự kiện của công ty.

- Trực tiếp thực hiện các công việc quay video, chụp hình và edit hình ảnh, video tạo ra sản phẩm cuối cùng.

- Sắp xếp layout bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của công ty ( Facebook, Instagram, Website,...)

1.2 Thiết kế hình ảnh

- Thiết kế banner, poster, và các sản phẩm truyền thông khác (đơn giản) theo yêu cầu của trưởng nhóm

1.3 Tổ chức sự kiện

- Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty theo sự chỉ đạo của trưởng nhóm

- Hỗ trợ các phòng ban khác ( nhân sự, kinh doanh,...) sắp xếp và thực hiện các đầu mục công việc được phân công.

1.4 Quản lý và update thông tin

- Quản lý các file hình ảnh, video và sản phẩm truyền thông đã thực hiện, phân quyền chia sẻ đến các phòng ban

- Update thông tin trên server của công ty

- Đề xuất các phương án bảo mật thông tin và phân quyền dữ liệu

1.5 Báo cáo kết quả, đề xuất cải tiến

- Báo cáo kết quả làm việc hàng tuần cho Trưởng nhóm Marketing.

- Đề xuất phương án cải tiến.

2. Trách nhiệm/nhiệm vụ phụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của trưởng nhóm Marketing.

- Tham gia hỗ trợ các công việc, dự án liên quan đến vị trí chuyên môn đang đảm nhận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM

- Đã được đào tạo chuyên ngành, chuyên môn về Design và Media

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quay chụp, dựng các sản phẩm truyền thông đặc biệt trong lĩnh vực nội thất.

- Công việc liên quan đến quay chụp trong lĩnh vực sản xuất, thi công nội thất... yêu cầu ứng viên cần năng động nhanh nhẹn

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế, chỉnh sửa Video chuyên nghiệp

+ Có hiểu biết về marketing, truyền thông, quảng cáo Online

+ Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo tốt

+ Có kinh nghiệm chụp hình, quay phim

+ Có khả năng sáng tạo nội dung và sử dụng Ai là một lợi thế

+ Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu/tháng

- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.

- Đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức.

- Thưởng Lễ Tết, tháng lương 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch…

- Tăng lương theo năng lực theo đánh giá hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT

