Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOFIA NỘI THẤT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 123 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo

1. Trách nhiệm/nhiệm vụ chính:
Trách nhiệm/nhiệm vụ chính:
1.1 Thực hiện nhiệm vụ quay, chụp, edit
Thực hiện nhiệm vụ quay, chụp, edit
- Lên kế hoạch và thời gian quay chụp cho các sản phẩm nội thất và dự án, sự kiện của công ty.
- Lên ý tưởng về set quay, chụp; storyline cho các dự án quay chụp nội thất, sự kiện của công ty.
- Trực tiếp thực hiện các công việc quay video, chụp hình và edit hình ảnh, video tạo ra sản phẩm cuối cùng.
- Sắp xếp layout bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của công ty ( Facebook, Instagram, Website,...)
1.2 Thiết kế hình ảnh
Thiết kế hình ảnh
- Thiết kế banner, poster, và các sản phẩm truyền thông khác (đơn giản) theo yêu cầu của trưởng nhóm
1.3 Tổ chức sự kiện
Tổ chức sự kiện
- Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty theo sự chỉ đạo của trưởng nhóm
- Hỗ trợ các phòng ban khác ( nhân sự, kinh doanh,...) sắp xếp và thực hiện các đầu mục công việc được phân công.
1.4 Quản lý và update thông tin
Quản lý và update thông tin
- Quản lý các file hình ảnh, video và sản phẩm truyền thông đã thực hiện, phân quyền chia sẻ đến các phòng ban
- Update thông tin trên server của công ty
- Đề xuất các phương án bảo mật thông tin và phân quyền dữ liệu
1.5 Báo cáo kết quả, đề xuất cải tiến
Báo cáo kết quả, đề xuất cải tiến
- Báo cáo kết quả làm việc hàng tuần cho Trưởng nhóm Marketing.
- Đề xuất phương án cải tiến.
2. Trách nhiệm/nhiệm vụ phụ:
Trách nhiệm/nhiệm vụ phụ:
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của trưởng nhóm Marketing.
- Tham gia hỗ trợ các công việc, dự án liên quan đến vị trí chuyên môn đang đảm nhận.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên NAM
- Đã được đào tạo chuyên ngành, chuyên môn về Design và Media
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quay chụp, dựng các sản phẩm truyền thông đặc biệt trong lĩnh vực nội thất.
- Công việc liên quan đến quay chụp trong lĩnh vực sản xuất, thi công nội thất... yêu cầu ứng viên cần năng động nhanh nhẹn
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế, chỉnh sửa Video chuyên nghiệp
+ Có hiểu biết về marketing, truyền thông, quảng cáo Online
+ Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo tốt
+ Có kinh nghiệm chụp hình, quay phim
+ Có khả năng sáng tạo nội dung và sử dụng Ai là một lợi thế
+ Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh

Quyền Lợi

- Mức lương: 10-15 triệu/tháng
- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.
- Đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức.
- Thưởng Lễ Tết, tháng lương 13, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch…
- Tăng lương theo năng lực theo đánh giá hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 123 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

