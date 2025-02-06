Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Sunrise Số 90 Trần Thái Tông,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Biên tập, quản lý và đăng bài truyền thông trên các nền tảng Social Media như Facebook, Tiktok, Youtube, Website của Công ty.
Tham gia các hoạt động của Công ty như Tổ chức sự kiện, làm phim, TVC, MV,... để lấy tư liệu truyển thông
Lập tư liệu truyền thông cho Công ty và đối tác.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệpđại học
Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị tríContent/ Social Media
Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing - Truyền thông - Báo chí hoặc các khối ngành khác có liên quan.
Có tư duy về Media nói chung
Ưu tiên tự tin, các bạn đã có trải nghiệm tại các vị trí MC, VJ,..
Năng động, hoạt bát, sáng tạo và không ngại thử sức ở lĩnh vực mới
Khả năng sáng tạo và phác thảo ý tưởng.
Giao tiếp tốt.
Đam mê công việc có trách nhiệm và xử lý tình huống tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình từ 8 -12M +++ (hoặc thỏa thuận)
Lương Tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Sếp làm việc có tâm, đồng nghiệp thân thiện.
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe và nhiều hỗ trợ phúc lợi hấp dẫn khác.
Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động
Chính sách nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép năm, nghỉ phép bù đầy đủ cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
