Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Sunrise Số 90 Trần Thái Tông,Hà Nội

Biên tập, quản lý và đăng bài truyền thông trên các nền tảng Social Media như Facebook, Tiktok, Youtube, Website của Công ty.

Tham gia các hoạt động của Công ty như Tổ chức sự kiện, làm phim, TVC, MV,... để lấy tư liệu truyển thông

Lập tư liệu truyền thông cho Công ty và đối tác.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệpđại học

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị tríContent/ Social Media

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing - Truyền thông - Báo chí hoặc các khối ngành khác có liên quan.

Có tư duy về Media nói chung

Ưu tiên tự tin, các bạn đã có trải nghiệm tại các vị trí MC, VJ,..

Năng động, hoạt bát, sáng tạo và không ngại thử sức ở lĩnh vực mới

Khả năng sáng tạo và phác thảo ý tưởng.

Giao tiếp tốt.

Đam mê công việc có trách nhiệm và xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN STCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 8 -12M +++ (hoặc thỏa thuận)

Lương Tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Sếp làm việc có tâm, đồng nghiệp thân thiện.

Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe và nhiều hỗ trợ phúc lợi hấp dẫn khác.

Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động

Chính sách nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép năm, nghỉ phép bù đầy đủ cho CBNV.

