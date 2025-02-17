Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 08 Đặng Đại Độ, P. Tân Phong,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Quay phim, chụp ảnh trong các chương trình, sự kiện công ty.

Sản xuất các sản phẩm video highlight, chủ điểm, các sản phẩm nội bộ, sản phẩm video thường niên.

Phối hợp cùng bộ phận phát triển nội dung thực hiện các kế hoạch và sản xuất các sản phẩm để phát triển thương hiệu, quảng cáo,…

Quản lý dữ liệu video, hình ảnh, thiết bị

Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công cấp trên

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao

Có kiến thức chuyên môn về quay phim, chụp ảnh, dựng phim

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên môn: Premiere, Lightroom,....

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Kinh nghiệm chuyên môn 1 năm.

Tại Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty;

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động hiện hành;

Thưởng vào tất cả các ngày Lễ & Tết trong năm: 01/01, Tết Âm lịch, Ngày GPMN (30/04) và QTLĐ (01/05), Lễ Quốc khánh (02/09), Lễ Khai giảng (05/9), 20/11 và kỷ niệm ngày thành lập trường

Ưu đãi học phí cho con toàn thể nhân viên theo học tại trường

Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng theo đánh giá cuối năm học;

Làm việc trong môi trường sư phạm, thân thiện, năng động, hiện đại, chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia

