Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia
Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 08 Đặng Đại Độ, P. Tân Phong,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Quay phim, chụp ảnh trong các chương trình, sự kiện công ty.
Sản xuất các sản phẩm video highlight, chủ điểm, các sản phẩm nội bộ, sản phẩm video thường niên.
Phối hợp cùng bộ phận phát triển nội dung thực hiện các kế hoạch và sản xuất các sản phẩm để phát triển thương hiệu, quảng cáo,…
Quản lý dữ liệu video, hình ảnh, thiết bị
Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công cấp trên
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao
Có kiến thức chuyên môn về quay phim, chụp ảnh, dựng phim
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên môn: Premiere, Lightroom,....
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Kinh nghiệm chuyên môn 1 năm.
Có kiến thức chuyên môn về quay phim, chụp ảnh, dựng phim
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên môn: Premiere, Lightroom,....
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập.
Kinh nghiệm chuyên môn 1 năm.
Tại Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty;
Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động hiện hành;
Thưởng vào tất cả các ngày Lễ & Tết trong năm: 01/01, Tết Âm lịch, Ngày GPMN (30/04) và QTLĐ (01/05), Lễ Quốc khánh (02/09), Lễ Khai giảng (05/9), 20/11 và kỷ niệm ngày thành lập trường
Ưu đãi học phí cho con toàn thể nhân viên theo học tại trường
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng theo đánh giá cuối năm học;
Làm việc trong môi trường sư phạm, thân thiện, năng động, hiện đại, chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc tế.
Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động hiện hành;
Thưởng vào tất cả các ngày Lễ & Tết trong năm: 01/01, Tết Âm lịch, Ngày GPMN (30/04) và QTLĐ (01/05), Lễ Quốc khánh (02/09), Lễ Khai giảng (05/9), 20/11 và kỷ niệm ngày thành lập trường
Ưu đãi học phí cho con toàn thể nhân viên theo học tại trường
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng theo đánh giá cuối năm học;
Làm việc trong môi trường sư phạm, thân thiện, năng động, hiện đại, chuyên nghiệp theo chuẩn Quốc tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP ĐT PT Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI