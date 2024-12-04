Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH TM Auto làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của công ty.

Phân tích dữ liệu, tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất về chi phí và chuyển đổi.

Theo dõi, báo cáo kết quả chiến dịch quảng cáo định kỳ và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về xu hướng quảng cáo trên Facebook Ads.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.

Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo hiệu quả sử dụng.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và phân tích thị trường để xây dựng chiến lược quảng cáo phù hợp.

Tìm kiếm và phát triển các nguồn khách hàng tiềm năng thông qua Facebook Ads.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Thường xuyên cập nhật kiến thức về các thuật toán và chính sách quảng cáo của Facebook.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads.

Thành thạo các công cụ quản lý và phân tích quảng cáo Facebook Ads.

Hiểu biết về các chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo (CPC, CTR, CPA, ROAS...).

Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Am hiểu về các ngành nghề liên quan đến tư vấn, logistics, bảo hiểm là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH TM Auto Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Auto

