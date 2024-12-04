Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 đường 53, P Tân Phong, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7

Dịch vụ quảng cáo

• Lên ý tưởng thiết kế, hỗ trợ xây dựng nội dung kịch bản video.

• Xây dựng timeline sản xuất nội dung bao gồm: kế hoạch quay, thời gian quay và dựng,...

• Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip, xử lý hậu kỳ để tạo thành 1 sản phẩm hoàn chỉnh.

• Phối hợp rà soát chất lượng hình thức và nội dung của sản phẩm đã tạo ra trước khi đăng lên các kênh truyền thông hoặc chuyển tiếp cho các bộ phận liên quan.

• Chủ động tìm hiểu thêm về xu thế, đóng góp ý tưởng về nội dung, các ý tưởng sáng tạo về kỹ thuật để nâng cao chất lượng và hiệu quả của video, hình ảnh.

• Quản lý kho hình ảnh, video thật logic.

• Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Có ít nhất 1 đến 3 năm trở lên kinh nghiệm ở các vị trí như: Media; Quay, chụp và dựng video.

• Am hiểu cách thức vận hành của các nền tảng truyền thông, mạng xã hội và lĩnh vực sản xuất nội dung.

• Sử dụng tốt các thiết bị quay chụp, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video: Photoshop, Canva, After Effects, Adobe Premiere Pro, Capcut,...

• Khả năng sáng tạo, tư duy nghệ thuật và cập nhật xu hướng tốt.

Tỉ trọng công việc :

• 30% sử lý hậu kỳ, dựng video.

• 50% quay dựng video.

• 10% lập kế hoạch cá nhân và công việc tuần

• 10% làm việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Kế hoạch thử việc :

Tuần 1: 7 ngày hội nhập công việc – Đào tạo kỹ năng công việc – lên kế hoạch công việc tuần

Tuần 2: Tiếp cận công việc và lên kế hoạch công việc cho tuần thứ 3

Tuần 3: Áp dụng kế hoạch đã đề xuất ở tuần 2 theo hướng dẫn/giám sát của quản lý trực tiếp

Tuần 4: Đánh giá lại mục tiêu công việc: Hiệu quả và hiệu suất

Quyền lợi :

• Lương + thưởng hấp dẫn. Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

• Thưởng tháng 13, cơ hội thăng tiến và phát triển rõ ràng

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo đúng quy định nhà nước

• Môi trường làm việc năng động, thân thiện

• Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

