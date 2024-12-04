Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Phát triển các đề xuất sáng tạo về chiến lược nội dung, hướng tiếp cận viết bài, định hướng nội dung và phong cách cho từng chiến dịch quảng cáo.

• Chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch nội dung chi tiết, và chất lượng nội dung trên các kênh mạng xã hội của từng chiến dịch quảng cáo: Facebook Fanpage, Instagram, YouTube,...

• Theo dõi và điều chỉnh nội dung để phù hợp với sự thay đổi trong kế hoạch marketing

• Report cho khách hàng..

• Có từ 1 – 3 năm trong lĩnh vực liên quan, Hoặc chỉ cần bạn muốn làm Cloud Media sẽ hướng dẫn

• Đặc biệt có khả năng viết lách tốt.

• Chịu khó tìm hiểu, nắm bắt được các trends trên mạng xã hội.

• Là một người chủ động trong công việc, sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Tuần 1: 7 ngày hội nhập công việc – Đào tạo kỹ năng công việc – lên kế hoạch công việc tuần

• Tuần 2: Tiếp cận công việc và lên kế hoạch công việc cho tuần thứ 3

• Tuần 3: Áp dụng kế hoạch đã đề xuất ở tuần 2 theo hướng dẫn/giám sát của quản lý trực tiếp

• Tuần 4: Đánh giá lại mục tiêu công việc: Hiệu quả và hiệu suất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG

