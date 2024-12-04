Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Phát triển các đề xuất sáng tạo về chiến lược nội dung, hướng tiếp cận viết bài, định hướng nội dung và phong cách cho từng chiến dịch quảng cáo.
• Chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch nội dung chi tiết, và chất lượng nội dung trên các kênh mạng xã hội của từng chiến dịch quảng cáo: Facebook Fanpage, Instagram, YouTube,...
• Theo dõi và điều chỉnh nội dung để phù hợp với sự thay đổi trong kế hoạch marketing
• Report cho khách hàng..
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có từ 1 – 3 năm trong lĩnh vực liên quan, Hoặc chỉ cần bạn muốn làm Cloud Media sẽ hướng dẫn
• Đặc biệt có khả năng viết lách tốt.
• Chịu khó tìm hiểu, nắm bắt được các trends trên mạng xã hội.
• Là một người chủ động trong công việc, sáng tạo, Đặc biệt có khả năng viết lách tốt.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
• Tuần 1: 7 ngày hội nhập công việc – Đào tạo kỹ năng công việc – lên kế hoạch công việc tuần
• Tuần 2: Tiếp cận công việc và lên kế hoạch công việc cho tuần thứ 3
• Tuần 3: Áp dụng kế hoạch đã đề xuất ở tuần 2 theo hướng dẫn/giám sát của quản lý trực tiếp
• Tuần 4: Đánh giá lại mục tiêu công việc: Hiệu quả và hiệu suất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ THÀNH CÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
