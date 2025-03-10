Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMON CULTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - D3 đường số 1, Khu dân cư Jamona,Hồ Chí Minh

Livestream trực tiếp, giao lưu trò chuyện trên nền tảng TikTok.

Livestream trực tiếp, giao lưu trò chuyện trên nền tảng TikTok.

Tham gia các cuộc thi đấu chơi PK Tiktok.

Nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa, không phản cảm.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ>18t

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Cởi mở, không ngại trước ống kính.

Ưu tiên có tài năng: ca hát, nhảy múa,...

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMON CULTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.

Cung cấp full thiết bị làm việc, hỗ trợ đẩy live, đẩy video lên xu hướng.

Công ty có hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên.

Được nghỉ 4 ngày/tháng (tự do sắp xếp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMON CULTURE

