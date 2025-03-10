Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMON CULTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMON CULTURE
Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- D3 đường số 1, Khu dân cư Jamona,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Livestream trực tiếp, giao lưu trò chuyện trên nền tảng TikTok.
Tham gia các cuộc thi đấu chơi PK Tiktok.
Nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa, không phản cảm.
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ>18t
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Cởi mở, không ngại trước ống kính.
Ưu tiên có tài năng: ca hát, nhảy múa,...
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Cởi mở, không ngại trước ống kính.
Ưu tiên có tài năng: ca hát, nhảy múa,...
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMON CULTURE Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
Cung cấp full thiết bị làm việc, hỗ trợ đẩy live, đẩy video lên xu hướng.
Công ty có hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên.
Được nghỉ 4 ngày/tháng (tự do sắp xếp).
Cung cấp full thiết bị làm việc, hỗ trợ đẩy live, đẩy video lên xu hướng.
Công ty có hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên.
Được nghỉ 4 ngày/tháng (tự do sắp xếp).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LEMON CULTURE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI