Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH YEEE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH YEEE

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 30 Nội Khu Mỹ Thái A, Khu Phú Mỹ Hưng , Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Thực hiện livestream theo kế hoạch và chủ đề được giao, đảm bảo đủ 120 giờ/tháng.
Quay video xây dựng kênh (tối thiểu 30 video ngắn /tháng).
Tương tác với khán giả, tạo nội dung hấp dẫn để thu hút và giữ chân người xem.
Phối hợp cùng nhóm để đạt được chỉ tiêu chung.
Đảm bảo hình ảnh chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu.
Tham gia các buổi đào tạo, họp nhóm để cải thiện kỹ năng livestream và sáng tạo nội dung.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm livestream từ 1 năm trở lên, có thành tích tốt.
Có kỹ năng quản lý nhóm, hỗ trợ đào tạo và dẫn dắt team đạt KPI.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nội dung hiệu quả.
Chịu trách nhiệm về kết quả cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH YEEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12tr+2tr kpi
Thưởng chuyên cần: 3tr(dựa trên việc hoàn thành 120h livestream/tháng và 30 video/tháng)
BHXH Đầy đủ theo quy định
Thưởng sinh nhật, lễ, tết,tháng 13
Tiệc họp mặt hàng tháng-quý
Team building hằng năm
Xét tăng lương 6 tháng 1 lần
Có ký túc xá ngủ lại khi live 12h khuya
Tiền tăng ca 150k/giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YEEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn nhà số 30, đường Mỹ Thái 1A, Khu phố Mỹ Thái 1A, S14&S20, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

