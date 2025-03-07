Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 7 toà nhà Metro Tower, 667 - 667/1 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng lớn như Facebook, TikTok, Kwai.

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn, phù hợp với đối tượng mục tiêu.

- Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm khoảng 7 năm trong lĩnh vực quảng cáo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo.

- Trình độ tiếng Trung lưu loát.

Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ (có thể thu nhập cao hơn nếu năng lực tốt)

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Chế độ BHXH đầy đủ theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin