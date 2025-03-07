Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 7 toà nhà Metro Tower, 667
- 667/1 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
- Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng lớn như Facebook, TikTok, Kwai.
- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn, phù hợp với đối tượng mục tiêu.
- Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm khoảng 7 năm trong lĩnh vực quảng cáo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo.
- Trình độ tiếng Trung lưu loát.
Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ (có thể thu nhập cao hơn nếu năng lực tốt)
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Chế độ BHXH đầy đủ theo luật định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FINGER SMILE MEDIA & TECHNOLOGY
