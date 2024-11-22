Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp Trần Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp Trần Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 645 QUỐC LỘ 13, KP3 , HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lên kế hoạch, xây dựng kịch bản quay video, livestream giới thiệu sản phẩm.
• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
• Hỗ trợ lên kế hoạch, triển khai xây dựng và quản trị cộng đồng trên social media
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Không yêu cầu kinh nghiệm
• Nam/ Nữ độ tuổi từ 18 - 30.
• Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.
• Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem và bắt trend tốt.
• Hoạt ngôn, nhanh nhẹn, chăm chỉ.
• Biết sử dụng cơ bản máy tính văn phòng
Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp Trần Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: Thỏa thuận + Hỗ trợ cơm trưa (30.000đ/ngày)
- Đóng BHXH, Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật lao động & Công ty.
- Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công TY
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp Trần Minh
