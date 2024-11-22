Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp Trần Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 645 QUỐC LỘ 13, KP3 , HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

• Lên kế hoạch, xây dựng kịch bản quay video, livestream giới thiệu sản phẩm.

• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

• Hỗ trợ lên kế hoạch, triển khai xây dựng và quản trị cộng đồng trên social media

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

• Không yêu cầu kinh nghiệm

• Nam/ Nữ độ tuổi từ 18 - 30.

• Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.

• Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem và bắt trend tốt.

• Hoạt ngôn, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

• Biết sử dụng cơ bản máy tính văn phòng

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp Trần Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Thỏa thuận + Hỗ trợ cơm trưa (30.000đ/ngày)

- Đóng BHXH, Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật lao động & Công ty.

- Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công TY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Nông Nghiệp Trần Minh

