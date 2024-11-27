Tuyển Dịch vụ quảng cáo Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

-Triển khai các chiến lược PR nhằm xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu - Viết bài PR, thông cáo báo chí và quản lý mối quan hệ với báo chí, đối tác truyền thông, influencer và các bên liên quan khác.

- Phát triển ý tuỏng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram,...

- Nắm bắt xu hướng mới trên mạng xã hội để tối ưu hóa chiến lược truyền thông và nâng cao trải nghiệm người dùng.

• Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng và KOLs:

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với các Celeb, KOLs, influencers, bloggers, và đối tác chiến lược khác.

- Tìm kiếm và quản lý các hợp tác với Celeb, KOLs, từ đàm phán hợp đồng đến theo dõi và đánh giá kết quả.

• Tổ chức sự kiện và hoạt động PR:

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, workshop, buổi ra mắt sản phẩm nhằm

tăng cường sự hiện diện của thương hiệu.

- Quản lý sự kiện, từ lập kế hoạch đến thực hiện, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu truyền thông và xử lý các vấn đề phát sinh.

• Đánh giá hiệu quả chiến dịch:

- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch PR và hoạt động trên mạng xã hội.

- Đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa chiến lược truyền thông.