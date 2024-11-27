Tuyển Dịch vụ quảng cáo Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Dịch vụ quảng cáo Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Thẩm mỹ viện Linh Anh
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Thẩm mỹ viện Linh Anh

Dịch vụ quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Triển khai các chiến lược PR nhằm xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu - Viết bài PR, thông cáo báo chí và quản lý mối quan hệ với báo chí, đối tác truyền thông, influencer và các bên liên quan khác.
- Phát triển ý tuỏng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram,...
- Nắm bắt xu hướng mới trên mạng xã hội để tối ưu hóa chiến lược truyền thông và nâng cao trải nghiệm người dùng.
• Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng và KOLs:
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với các Celeb, KOLs, influencers, bloggers, và đối tác chiến lược khác.
- Tìm kiếm và quản lý các hợp tác với Celeb, KOLs, từ đàm phán hợp đồng đến theo dõi và đánh giá kết quả.
• Tổ chức sự kiện và hoạt động PR:
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, workshop, buổi ra mắt sản phẩm nhằm
tăng cường sự hiện diện của thương hiệu.
- Quản lý sự kiện, từ lập kế hoạch đến thực hiện, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu truyền thông và xử lý các vấn đề phát sinh.
• Đánh giá hiệu quả chiến dịch:
- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch PR và hoạt động trên mạng xã hội.
- Đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa chiến lược truyền thông.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, PR, marketing, báo chí, tổ chức sự kiện hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm về ngành Thẩm mỹ là một lợi thế
- Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Cộng Tác Viên, Affiliate.
Kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt với các cấp độ trong công ty.
- Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới nhanh.
- Kỹ năng làm proposal, Canva.
- Giao tiếp tiếng anh
- Có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Độ tuổi: 26-30 Giới tính: Nữ/ Nam/ LGBT - có ngoại hình

Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 15tr-20tr/1 tháng
Hưởng chế độ lương, thưởng thoe quy định của công ty
Chế độ phúc lợi tôt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Thẩm mỹ viện Linh Anh

Thẩm mỹ viện Linh Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dich-vu-quang-cao-thu-nhap-15-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job262621
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 196 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TAHK Foundation
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GOLD KEY MEIDA
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
GOLD KEY MEIDA
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VN
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 24/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu GOLD KEY MEIDA
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty TNHH AdsAgency Việt Nam
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo GOLD KEY MEIDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu GOLD KEY MEIDA
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TAHK Foundation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm