Tuyển Dịch vụ quảng cáo Thẩm mỹ viện Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
-Triển khai các chiến lược PR nhằm xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu - Viết bài PR, thông cáo báo chí và quản lý mối quan hệ với báo chí, đối tác truyền thông, influencer và các bên liên quan khác.
- Phát triển ý tuỏng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram,...
- Nắm bắt xu hướng mới trên mạng xã hội để tối ưu hóa chiến lược truyền thông và nâng cao trải nghiệm người dùng.
• Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng và KOLs:
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với các Celeb, KOLs, influencers, bloggers, và đối tác chiến lược khác.
- Tìm kiếm và quản lý các hợp tác với Celeb, KOLs, từ đàm phán hợp đồng đến theo dõi và đánh giá kết quả.
• Tổ chức sự kiện và hoạt động PR:
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, workshop, buổi ra mắt sản phẩm nhằm
tăng cường sự hiện diện của thương hiệu.
- Quản lý sự kiện, từ lập kế hoạch đến thực hiện, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu truyền thông và xử lý các vấn đề phát sinh.
• Đánh giá hiệu quả chiến dịch:
- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch PR và hoạt động trên mạng xã hội.
- Đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa chiến lược truyền thông.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành truyền thông, PR, marketing, báo chí, tổ chức sự kiện hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kinh nghiệm về ngành Thẩm mỹ là một lợi thế
- Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Cộng Tác Viên, Affiliate.
Kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt với các cấp độ trong công ty.
- Kỹ năng tự nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức mới nhanh.
- Kỹ năng làm proposal, Canva.
- Giao tiếp tiếng anh
- Có tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Độ tuổi: 26-30 Giới tính: Nữ/ Nam/ LGBT - có ngoại hình
Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng chế độ lương, thưởng thoe quy định của công ty
Chế độ phúc lợi tôt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thẩm mỹ viện Linh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI