Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sức Khỏe Toàn Diện Ganghan Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 251 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 8

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên chiến dịch quảng cáo các kênh truyền thông, tối ưu nội dung chuẩn SEO (Chạy ads: Facebook, google, Tiktok)

Viết content, sáng tạo và cập nhật xu hướng trent mới

Quay dựng Edit video, clip về sản phẩm ( cơ bản)

Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : 251 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc trong tuần: từ Thứ 2 đến Thứ 7: 8h00 - 18h, (nghỉ trưa 1h30)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 22- 30

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Biết sáng tạo nội dung , quay dựng clip

Biết quay bằng máy cơ là 1 lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có ý tưởng sáng tạo cho video => là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Sức Khỏe Toàn Diện Ganghan Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 10-15tr/tháng hoặc hơn theo năng lực (bao gồm : lương cb 9-10tr + phụ cấp + THƯỞNG theo doanh số)

Được hưởng chế độ phúc lợi, nghỉ phép, lễ Tết theo chính sách

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, công bằng

Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding hàng năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển và học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sức Khỏe Toàn Diện Ganghan Vina

