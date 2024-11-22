Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sức Khỏe Toàn Diện Ganghan Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Sức Khỏe Toàn Diện Ganghan Vina
- Hồ Chí Minh:
- 251 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 8
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên chiến dịch quảng cáo các kênh truyền thông, tối ưu nội dung chuẩn SEO (Chạy ads: Facebook, google, Tiktok)
Viết content, sáng tạo và cập nhật xu hướng trent mới
Quay dựng Edit video, clip về sản phẩm ( cơ bản)
Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : 251 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc trong tuần: từ Thứ 2 đến Thứ 7: 8h00 - 18h, (nghỉ trưa 1h30)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Biết sáng tạo nội dung , quay dựng clip
Biết quay bằng máy cơ là 1 lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có ý tưởng sáng tạo cho video => là 1 lợi thế
Tại Công Ty TNHH Sức Khỏe Toàn Diện Ganghan Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ phúc lợi, nghỉ phép, lễ Tết theo chính sách
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng, công bằng
Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding hàng năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển và học hỏi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sức Khỏe Toàn Diện Ganghan Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI