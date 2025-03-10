Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THU HIỀN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

Chúng tôi đang tìm kiếm một Content Creator sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng, có thể tạo ra những nội dung hấp dẫn trên các nền tảng số như TikTok, Instagram, Threads để phát triển thương hiệu kính áp tròng theo phong cách hiện đại, thời thượng.

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung (hình ảnh, video, bài viết) phù hợp với định hướng thương hiệu.

Viết kịch bản ngắn cho video TikTok, Reels, story Instagram,... giúp tăng tương tác.

Sáng tạo nội dung liên quan đến phong cách sống, làm đẹp, thời trang và xu hướng kính áp tròng.

Phối hợp với team thiết kế, marketing để đảm bảo nội dung đạt hiệu quả truyền thông cao nhất.

Theo dõi, phân tích hiệu suất nội dung và tối ưu chiến lược nội dung.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm sản xuất nội dung trên TikTok, Instagram, Threads hoặc các nền tảng số.

Khả năng sáng tạo nội dung viral, hiểu về xu hướng thị trường và người dùng.

Kỹ năng viết sáng tạo, ngắn gọn, thu hút.

Có khả năng quay, chỉnh sửa video cơ bản là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có hứng thú với ngành làm đẹp, thời trang, kính áp tròng.

Tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm, có thể tự sản xuất nội dung từ A-Z.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THU HIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.5-13 triệu/1 tháng

Môi trường sáng tạo, năng động, thoải mái thể hiện cá tính.

Được cung cấp kính áp tròng miễn phí để sử dụng & review sản phẩm.

Thu nhập theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THU HIỀN

