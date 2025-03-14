Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Phát triển và quản lý kênh TikTok của công ty.

Lên ý tưởng, tìm kiếm nội dung và sáng tạo các xu hướng phù hợp với định hướng phát triển kênh

Biên tập video đăng lên kênh

Theo dõi, phân tích số liệu tương tác trên các video và đưa ra đề xuất cải thiện.

Lên kế hoạch nội dung phát triển kênh hàng tuần/ tháng

Có kinh nghiệm phát triển kênh TikTok, sáng tạo nội dung và chỉnh sửa video.

Sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng thịnh hành trên TikTok và mạng xã hội.

Kỹ năng quay và biên tập video (sử dụng các phần mềm như Adobe Premiere, CapCut, Final Cut Pro hoặc các công cụ khác).

Khả năng làm việc độc lập và chủ động tìm kiếm ý tưởng mới.

Hiểu biết về thị trường trang sức và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung và năng động.

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn

Được cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc

