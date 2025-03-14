Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 39 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Phát triển và quản lý kênh TikTok của công ty.
Lên ý tưởng, tìm kiếm nội dung và sáng tạo các xu hướng phù hợp với định hướng phát triển kênh
Biên tập video đăng lên kênh
Theo dõi, phân tích số liệu tương tác trên các video và đưa ra đề xuất cải thiện.
Lên kế hoạch nội dung phát triển kênh hàng tuần/ tháng
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm phát triển kênh TikTok, sáng tạo nội dung và chỉnh sửa video.
Sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng thịnh hành trên TikTok và mạng xã hội.
Kỹ năng quay và biên tập video (sử dụng các phần mềm như Adobe Premiere, CapCut, Final Cut Pro hoặc các công cụ khác).
Khả năng làm việc độc lập và chủ động tìm kiếm ý tưởng mới.
Hiểu biết về thị trường trang sức và đối tượng khách hàng mục tiêu.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung và năng động.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Được cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
