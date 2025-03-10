Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP
- Hà Nội:
- Tầng 3, toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Xây dựng chương trình hợp tác UGC:
Thiết kế và triển khai chương trình hợp tác UGC
Đào tạo miễn phí cho các UGC mới để đảm bảo đối tác hiểu rõ định vị và giá trị thương hiệu của Công ty
Tìm kiếm và đàm phán hợp tác:
Nghiên cứu, tìm kiếm và đàm phán với các nhà sáng tạo nội dung phù hợp trên Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube.
Xây dựng quan hệ lâu dài với các UGC có sức ảnh hưởng, phù hợp với định vị thương hiệu công ty
Quản lý nội dung và triển khai chiến dịch:
Đưa ra ý tưởng nội dung sáng tạo phù hợp với từng đối tác UGC và từng nền tảng
Quản lý, giám sát và hỗ trợ quá trình tạo nội dung của đối tác để đảm bảo chất lượng và thông điệp thương hiệu được truyển tải là chính xác
Giám sát và triển khai marketing:
Theo dõi việc triển khai chiến dịch marketing với từng đối tác, đảm bảo tiến độ và hiệu quả
Theo dõi và đo lường hiệu quả:
Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch UGC thông qua các chỉ số tương tác, lượt truy cập, doanh thu
Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả hợp tác thông qua chỉ số ROI (Return on invest) của chiến dịch
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, PR
Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng
Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng phân tích và đánh giá số liệu đo lường hiệu quả
Có tư duy sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
Du lịch hàng năm
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 từ 8h30 đến 17h30. Nghỉ trưa 1 tiếng. Nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
