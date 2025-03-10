Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Xây dựng chương trình hợp tác UGC:

Thiết kế và triển khai chương trình hợp tác UGC

Đào tạo miễn phí cho các UGC mới để đảm bảo đối tác hiểu rõ định vị và giá trị thương hiệu của Công ty

Tìm kiếm và đàm phán hợp tác:

Nghiên cứu, tìm kiếm và đàm phán với các nhà sáng tạo nội dung phù hợp trên Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube.

Xây dựng quan hệ lâu dài với các UGC có sức ảnh hưởng, phù hợp với định vị thương hiệu công ty

Quản lý nội dung và triển khai chiến dịch:

Đưa ra ý tưởng nội dung sáng tạo phù hợp với từng đối tác UGC và từng nền tảng

Quản lý, giám sát và hỗ trợ quá trình tạo nội dung của đối tác để đảm bảo chất lượng và thông điệp thương hiệu được truyển tải là chính xác

Giám sát và triển khai marketing:

Theo dõi việc triển khai chiến dịch marketing với từng đối tác, đảm bảo tiến độ và hiệu quả

Theo dõi và đo lường hiệu quả:

Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch UGC thông qua các chỉ số tương tác, lượt truy cập, doanh thu

Đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả hợp tác thông qua chỉ số ROI (Return on invest) của chiến dịch

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, PR

Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng phân tích và đánh giá số liệu đo lường hiệu quả

Có tư duy sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng theo hiệu quả công việc

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Du lịch hàng năm

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 từ 8h30 đến 17h30. Nghỉ trưa 1 tiếng. Nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRENDLOGICORP

