Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

Điều dưỡng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 807 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phụ mổ với bác sĩ
- Thay băng, cắt chỉ, chăm sóc hậu phẫu
- Thực hiện các công việc liên quan tới phòng mổ,...
- Lưu trữ hồ sơ thông tin khách hàng
- Hỗ trợ công việc với các bộ phận liên quan
- Quản lý số lượng vật tư được giao
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng điều dưỡng trở lên
Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, tận tâm phục vụ khách hàng.
Có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ là 1 lợi thế.
Mới ra trường sẽ được đào tạo, có chứng chỉ hành nghề là lợi thế
Thời gian làm việc 8h- 18h, tháng nghỉ 3 ngày

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thời gian làm việc : 8 tiếng / ngày (nghỉ 3 ngày/ tháng)
+ Được tham gia nghỉ mát, team building hằng năm,...
+ Phúc lợi khác: theo chính sách của Công ty
+Được hưởng đầy đủ mọi chế độ Nhà nước
+ Lương tháng 13, Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 807 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

