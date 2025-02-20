Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 807 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Phụ mổ với bác sĩ
- Thay băng, cắt chỉ, chăm sóc hậu phẫu
- Thực hiện các công việc liên quan tới phòng mổ,...
- Lưu trữ hồ sơ thông tin khách hàng
- Hỗ trợ công việc với các bộ phận liên quan
- Quản lý số lượng vật tư được giao
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng điều dưỡng trở lên
Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, tận tâm phục vụ khách hàng.
Có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ là 1 lợi thế.
Mới ra trường sẽ được đào tạo, có chứng chỉ hành nghề là lợi thế
Thời gian làm việc 8h- 18h, tháng nghỉ 3 ngày
Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thời gian làm việc : 8 tiếng / ngày (nghỉ 3 ngày/ tháng)
+ Được tham gia nghỉ mát, team building hằng năm,...
+ Phúc lợi khác: theo chính sách của Công ty
+Được hưởng đầy đủ mọi chế độ Nhà nước
+ Lương tháng 13, Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI