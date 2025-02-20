Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 807 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phụ mổ với bác sĩ

- Thay băng, cắt chỉ, chăm sóc hậu phẫu

- Thực hiện các công việc liên quan tới phòng mổ,...

- Lưu trữ hồ sơ thông tin khách hàng

- Hỗ trợ công việc với các bộ phận liên quan

- Quản lý số lượng vật tư được giao

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng điều dưỡng trở lên

Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, tận tâm phục vụ khách hàng.

Có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ là 1 lợi thế.

Mới ra trường sẽ được đào tạo, có chứng chỉ hành nghề là lợi thế

Thời gian làm việc 8h- 18h, tháng nghỉ 3 ngày

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thời gian làm việc : 8 tiếng / ngày (nghỉ 3 ngày/ tháng)

+ Được tham gia nghỉ mát, team building hằng năm,...

+ Phúc lợi khác: theo chính sách của Công ty

+Được hưởng đầy đủ mọi chế độ Nhà nước

+ Lương tháng 13, Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin