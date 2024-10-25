Tuyển Điều dưỡng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21

- 23 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

ĐIỀU DƯỠNG PHỤ MỔ
- Thăm khám, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ PHẪU được Quản lý cơ sở và bác sĩ phân công.
- Hỗ trợ các hoạt động liên quan tới các kỹ thuật thẩm mỹ do bác sĩ tại cơ sở thực hiện.
- Thăm khám, theo dõi kết quả khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
- Tư vấn thêm cho khách hàng về các dịch vụ, trị liệu dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách hàng.
- Ghi chép thông tin khách hàng, dịch vụ đã sử dụng vào hồ sơ theo quy định.
- Trực tiếp thực hiện các dịch vụ, trị liệu cho khách hàng trong phạm vi cho phép; cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ một cách chuyên nghiệp, tận tâm theo tiêu chuẩn vận hành. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thu thập thông tin hữu ích trong quá trình thực hiện dịch vụ/trị liệu cho khách hàng.
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và thu thậpthông tin hữu ích trong quá trình thực hiện dịch vụ,trị liệu cho khách hàng.
- Báo cáo tình trạng tồn dư của nguyên vật liệu, vật tư đến cấp trên để có kế hoạch đặt hàng và dự trù tồn kho đầy đủ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp ngành điều dưỡng đa khoa trở lên. Yêu cầu có chứng chỉ ngành nghề.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên, có kinh nghiệm phụ phẫu (tiểu phẫu, , đại phẫu) tại bệnh viện/ thẩm mỹ viện
- Thời gian làm việc:
+ Giờ hành chính 9h00 - 18h30/ 10h - 19h30
+ Làm việc 6 ngày/ tuần, off 1 ngày trong tuần (Hạn chế off cuối tuần và ngày Lễ)
- Địa chỉ làm việc:
Phòng khám Thẩm Mỹ BonBoz: 21 - 23 đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, HCMC

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản từ 8.000.000 - 15.000.000 tùy vào kinh nghiệm.
- Thưởng theo hiệu quả công việc và năng lực.
- Được đào tạo chuyên sâu về các dịch vụ và quy trình tại phòng khám.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21-23 Đường Đồng Nai - Phường 15 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

